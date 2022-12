Addio Juve e sbarco in Premier: via dopo il Mondiale

Il giocatore parla del suo futuro direttamente dal Qatar: prima testa alla conquista della coppa, poi il mercato

E’ uno dei grandi protagonisti del Mondiale in Qatar. Dopo quattro partite è andato a segno ben tre volte, trascinando la propria nazionale ai quarti di finale del torneo.

Cody Gakpo è stato determinante soprattutto durante la fase a gironi, in cui l’Olanda non ha di certo espresso un buon calcio ma lui è stato davvero un cecchino, con un gol a partita. Il giocatore classe 1999 di proprietà del Psv sta così mostrando al mondo di che pasta è fatto.

Gakpo si è guadagnato la convocazione ai Mondiali con una prima parte di stagione davvero perfetta: con la maglia del Psv Eindhoven ha segnato ben 13 gol e realizzato 17 assist in 24 match. Numeri davvero impressionanti che avevano spinto diversi club ad osservarlo da vicino. E’ così finito nel mirino del Milan ma soprattutto della Juventus.

Come sta accadendo a molti calciatori, il Mondiale sta facendo crescere il loro valore. E’ una vetrina troppo importante per non essere così: ora per strappare Gakpo al Psv ci vogliono almeno 50 milioni di euro. Il contratto del giocatore scade nel 2026 e gli olandesi, dunque, non hanno alcuna fretta di venderlo.

Calciomercato Juve, Gakpo detta i tempi: ecco la sua scelta

Fretta che non sembra avere nemmeno lo stesso Gakpo, che prenderà una decisione solamente dopo la Coppa del Mondo: “Non ci sto pensando adesso – riporta SkySports -. Sono solo molto concentrato sul Mondiale, cercando di continuare a fare bene e aiutare la squadra. Una volta diventati campioni del mondo, si spera, potrò pensare al futuro. Siamo venuti qui con un obiettivo di vincere. Ci crediamo e lotteremo e miglioreremo ogni giorno”.

La squadra che ha mostrato più interesse per Gakpo è certamente il Manchester United. I Red Devils, che hanno perso Cristiano Ronaldo, potrebbero far sul serio fin da subito. Il talento olandese potrebbe così raggiungere il connazionale ten Hag già a gennaio. Per le italiane appare davvero complicato riuscire a battere la concorrenza dei club inglesi.