Goduria Inter, assist bomba del Bayern: c’è il via libera

Calciomercato Inter, l’ultima indiscrezione che trapela dalla Germania è una manna dal cielo per le mosse nerazzurre.

Sebbene manchino ancora diverse settimane prima dell’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, da tempo rumours ed indiscrezioni sui possibili affari continuano a monopolizzare l’attenzione mediatica.

Anche l’Inter vuole recitare un ruolo da protagonista, fiutando anche quelle occasioni in ottica estiva per le quali i nerazzurri sono intenzionati ad anticipare la concorrenza. Oltre a scandagliare il mercato dei difensori – nelle ultime ore è ritornato in auge il profilo di N’Dicka, per il quale la concorrenza è però molto folta – i meneghini guardano con attenzione anche al parco attaccanti. Sotto questo punto di vista, Marotta avrebbe mosso passi concreti per Marcus Thuram, individuato da tempo come la pedina adatta per completare un reparto che in questo primo scorcio di stagione ha dovuto fare di necessità virtù.

Calciomercato Inter, il Bayern molla Thuram: autostrada per Marotta

Complice i numerosi infortuni cui è andato incontro Romelu Lukaku, infatti, Dzeko e Lautaro sono stati costretti agli straordinari. Il venticinquenne attaccante del Borussia Monchengladbach piace e non poco all’Inter, stuzzicata all’idea di mettere le mani sul figlio d’arte a costi relativamente contenuti. Legato alla compagine tedesca da un contratto in scadenza nel 2023, Thuram ha calamitato l’interesse di diverse big. Oltre all’Inter, infatti, il classe ’97 è entrato nei dossier anche di Bayern Monaco e Juventus. Un’indiscrezione che trapela dalla Germania può però rivelarsi decisiva.

Stando a quanto riferito dalla BILD, infatti, i bavaresi si sarebbero ritirati dalla corsa per Thuram, preferendo vagliare altre piste. Il Bayern sarebbe alla ricerca di un vero e proprio nove, capace di far salire la squadra e forte fisicamente: il francese, invece, non viene visto come il classico 9, ma come un attaccante esterno a cui piace accentrarsi per placare la propria fame di goal. Identikit che non si sposerebbe al meglio con quanto richiesto da Nagelsmann, che avrebbe invece posto Harry Kane in cima alla lista dei suoi desideri. A questo punto, l’intreccio con il Bayern potrebbe favorire l’Inter: staremo a vedere se i nerazzurri entrino nell’ordine di idee di affondare il colpo a stretto giro di posta.