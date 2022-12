Lo sconto che piace a Marotta: l’ex Milan soffiato a Conte

L’Inter a caccia di occasioni per il mercato di gennaio. C’è un nome che stuzzica sempre la dirigenza nerazzurra: Marotta può ripotarlo in Italia a prezzo di saldo

Non ha convinto nella sua nuova esperienza al Barcellona, dopo l’addio al Milan e alla Serie A. Stiamo parlando di Franck Kessie, finora corpo estraneo nel Barça allenato da Xavi.

L’ex centrocampista rossonero ha giocato appena cinque partite da titolare nell’undici blaugrana prima della lunga sosta per il Mondiale, totalizzando soltanto 485 minuti. L’ivoriano è a tutti gli effetti una riserva di lusso nello scacchiere di Xavi e la dirigenza catalana starebbe valutando una sua cessione già per il mercato di gennaio. Il Barcellona ha prelevato in estate a parametro zero il giocatore dopo la scadenza di contratto con il Milan e avrebbe fissato a 10-15 milioni di euro il prezzo del suo cartellino come spiega Javi Miguel, giornalista di ‘AS’.

Un prezzo decisamente contenuto, nonostante la stima reale superiore ai 30 milioni di euro del classe ’96. Il Barça è consapevole che a certe cifre sarà difficile vendere Kessie già nella finestra invernale, così punterebbe ad abbassare la valutazione per facilitarne la partenza e registrare comunque una plusvalenza visto che il giocatore lo scorso luglio è sbarcato gratis al ‘Camp Nou’.

In Serie A sulle sue tracce è sempre molto attenta l’Inter più della Juventus, mentre non ci sono conferme in merito ad un’avventura bis dell’ivoriano al Milan. Oltre al sodalizio di Zhang, Kessie piace anche in Premier League: Fulham, Aston Villa e il Tottenham del duo italiano Paratici-Conte hanno messo sotto la lente d’ingrandimento la situazione del 26enne centrocampista.