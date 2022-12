Dall’Inter al Chelsea: dal Qatar l’annuncio del giocatore

Arrivano le dichiarazioni del giocatore direttamente del Qatar, in cui sta giocando i Mondiali da titolare

E’ uno dei protagonisti ai Mondiali con la maglia dell’Olanda. Nell’ultima gara, contro gli Stati Uniti, agli ottavi di finale, è stato senza dubbio il migliore in campo.

Prestazione super, con due assist e un gol, per Denzel Dumfries, che non può non aver fatto piacere all’Inter e ai suoi tifosi. Il terzino classe 1996 non aveva giocato benissimo le prime tre partite, come d’altronde il resto della nazionale Orange, contro gli USA è però arrivata la svolta.

L’esterno destro è stato uno dei calciatori di cui si è parlato tanto in ottica calciomercato in estate. Le finanze dell‘Inter, come è ben noto, non sono delle migliori e vendere per Marotta appare un obbligo. Difficile che non ci sia un sacrificato nelle prossime sessioni per far plusvalenza e sistemare i bilanci.

Dumfries è stato sempre uno dei maggiori indiziati a lasciare l’Inter. Il giocatore ha un contratto, con i nerazzurri, in scadenza il 30 giugno 2025 e la sua valutazione sta aumentando di giorno in giorno. Un mondiale da protagonista non fa altro che far crescere il suo valore, che adesso si aggirerebbe sui 60 milioni di euro. Una cifra davvero importante, con la quale i nerazzurri sarebbero pronti a lasciare andare Dumfries.

Calciomercato Inter, Dumfries al Chelsea: l’ammissione del difensore

La meta più gettonata, dove non si fanno grossi problemi a mettere sul piatto cifre del genere, è certamente la Premier League. L’olandese è stato accostato al Manchester United ma soprattutto al Chelsea. I rapporti tra i londinesi e nerazzurri, come testimoniano diverse trattative andate a buon fine, sono ottimi e chissà che Dumfries non sia davvero il prossimo a cambiare maglia.

Dal Qatar, nel frattempo, arrivano le dichiarazioni del giocatore in merito all’interessamento da parte del Chelsea nei suoi confronti: “Certo che è un complimento – riporta SkySports –

Ma quando indossi la maglia nerazzurra anche quello è un grande complimento. Sono concentrato sulla nazionale e gioco per un club molto, molto importante in Italia. Sono molto orgoglioso di poter giocare per i nerazzurri, quindi non sono concentrato su nient’altro che sulla nazionale e sull’Inter“.