CM.IT | L’esonero si avvicina: Ranieri è pronto a tornare in panchina

Claudio Ranieri potrebbe presto tornare a sedere su una panchina italiana. Spunta un’ipotesi sempre più calda per il suo ritorno

Claudio Ranieri non è un nome come gli altri, in Italia ma anche in Premier League, visto il trionfo miracoloso che è riuscito a conseguire sulla panchina del Leicester.

In Serie A, invece, ne ha visto e passate tante, anche perché si è trovato a guidare Inter e Juventus in due momenti non proprio semplici. Con la Roma ha anche sfiorato lo scudetto, prima che Cassano e Pazzini lo facessero pendere nuovamente dalla parte dei nerazzurri di Milano. E ora? Un nome con la sua esperienza farebbe comodo a molti, tanto che negli scorsi mesi c’è anche chi l’ha accostato alla Juventus nel momento in cui Allegri sembrava sulla graticola. Nulla di concreto. Invece, nel prossimo futuro potrebbe prevalere un’opzione decisamente più praticabile per il suo futuro: stiamo parlando del Genoa. I rossoblù ora sono in Serie B, ma per tradizione e ambizioni è una categoria che resta stretta. Le cose, però, non stanno andando esattamente come previsto e Alexander Blessin è sempre più vicino all’addio.

Blessin in bilico: Ranieri è la prima opzione per il Genoa

I liguri stanno vivendo una stagione decisamente altalenante in Serie B, fatta di alcune vittorie brillanti e di tonfi inaspettati. Domenica, però, si è toccato il punto più basso, dato che è arrivata la prima sconfitta casalinga della stagione contro il Cittadella. Un risultato inaspettato e che ha aperto il caso nella dirigenza del Genoa. Oggi la squadra ha lavorato a Pegli, mentre la società ha ragionato intensamente su quale debba essere il destino di Blessin. Le riflessioni del caso alla fine hanno portato a una posizione sempre più in bilico dell’allenatore tedesco. E chi potrebbe prendere il suo posto? Secondo quanto risulta a Calciomercato.it, la prima scelta per la panchina del Genoa è Ranieri. La dirigenza spera, quindi, che l’arrivo dell’ex Inter e Roma possa risollevare la situazione fino alla promozione. Le alternative, però, non mancano e corrispondono ai profili di Bjelica e Semplici. Vedremo chi la spunterà, ma al momento l’idea dei rossoblù è chiara e in pole c’è quel tecnico straordinario capace di vincere la Premier League con il Leicester.