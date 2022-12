Mourinho lo soffia alla Juve: gratis a gennaio

La Roma pronta a piombare su una delle stelle del Mondiale, in scadenza a giugno ma che può arrivare subito. E la Juve resta a bocca asciutta

Il Mondiale in corso in Qatar non ha ancora riservato troppe sorprese, ad eccezione dell’eliminazione di Germania e Belgio, due delle big di questa competizione. Due veri e propri disastri tecnici e non solo, dal momento che i tedeschi fanno flop per il secondo Mondiale di fila e i Diavoli Rossi sono ancora a secco di grandi risultati nonostante la ‘generazione d’oro’.

Intanto sono stati definiti i primi due quarti di finale: Olanda-Argentina e Inghilterra-Francia. Tutte e quattro hanno rispettato il pronostico passando abbastanza nettamente il turno, con un risultato molto meno largo e in bilico per la Seleccion. Che comunque sta crescendo. Protagonisti gli attaccanti, le punte, le stelle principali che hanno fatto grandi prestazioni e segnato pure. Per l’Albiceleste ha brillato Messi, insieme a Julian Alvarez, per l’Inghilterra Kane, per la Francia Mbappe e Giroud, per l’Olanda Memphis Depay. Anche se il gioiello degli ‘oranje’ in mostra in queste partite è stato soprattutto Cody Gakpo, il giocatore più esperto e di prestigio resta il giocatore del Barcellona. Nonostante una stagione di appena tre presenze totali tra campionato e Champions League.

La Roma ci prova: Depay arriva subito, poi gratis a giugno

E proprio Depay è uno dei calciatori che a più riprese vengono accostati alla Serie A. In estate sembrava davvero a un passo dalla Juventus, era l’uomo scelto da Allegri e non solo. Non è arrivato l’accordo sull’ingaggio, con le richieste dell’ex Lione decisamente alte, e alla fine è rimasto a Barcellona. Il classe ’94 è un po’ ai margini del progetto blaugrana, era sul mercato, con i tanti infortuni anche quest’anno ha continuato ad allontanarsi. Ma la qualità del giocatore non si discute e la Serie A resta una delle possibili mete principali. Anche perché può agire sia da prima che da seconda punta, ma soprattutto da attaccante esterno a sinistra. Se ne è continuato a parlare per la Juventus come per il Milan, è in scadenza a giugno 2023 e può muoversi in estate, ma anche a gennaio.

Verosimilmente con un piccolo indennizzo a favore del Barcellona, che l’aveva a sua volta ingaggiato a parametro zero. Come scrive ‘Tuttosport’, addirittura si sarebbe già mosso Jose Mourinho, appoggiato dal gm Pinto, per convincerlo a firmare con la Roma. L’ipotesi è quella di un arrivo già a gennaio in prestito, per poi firmare in estate un nuovo contratto a lungo termine. Nessuna violazione delle normative Fifa, riporta il quotidiano, in quanto Depay ha come agenzia la sua ‘Team Depay’, che si appoggia alla ‘Cresta Firm’ (con sede a Bruxelles) e può contare su una squadra di avvocati specialisti in diritto calcistico internazionale. Mourinho prova ad anticipare tutti, la Roma in attacco potrebbe fare il salto di qualità con un giocatore di qualità con uno spiccatissimo senso del gol. Anticipando tutti, Juve compresa, in un momento così complicato.