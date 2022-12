Milan, infortunio al ginocchio: ecco come stanno le cose

Stefano Pioli aspetta il centrocampista nel ritiro di Dubai: ora sta svolgendo dei trattamenti

Il Milan sta ricaricando le batterie per tornare a gennaio e dare l’assalto al Napoli. Sono otto i punti di distacco dalla squadra di Spalletti, i rossoneri vogliono confermarsi campioni d’Italia e fare un’impresa ancora più grande di quella di pochi mesi fa. Intanto Pioli e Maldini osservano i propri giocatori al Mondiale, con Theo Hernandez e Giroud in campo in Francia-Polonia, Leao riserva del Portogallo ma comunque importantissimo e decisivo.

Altri sono invece usciti in maniera prematura, vedi Kjaer e De Ketelaere. Ballo-Toure è ancora in lizza e giocherà con l’Inghilterra (ma non ha mai esordito), anche se è da valutare qualche problema fisico. Pioli spera di ritrovare tutti senza infortuni, la vera incognita che investirà tutti i campionati al rientro dalla pausa per questi Mondiali. Sandro Tonali è un altro di quelli che ha fatto stare in pensiero i rossoneri, ma il Milan potrà puntare su di lui senza problemi. A centrocampo i rossoneri hanno trovato equilibrio con la super coppia composta dall’italiano e da Bennacer. Qualche problema la squadra lo ha registrato magari con la loro assenza, Pobega e Krunic sono buonissimi giocatori ma hanno caratteristiche completamente diverse.

Milan, Bakayoko alle prese col ginocchio: trattamenti in corso. Pioli lo aspetta

In realtà, in rosa, un giocatore di rottura e abituato a giocare in mediana ci sarebbe. È Tiemoue Bakayoko, al suo secondo anno del prestito biennale chiuso col Chelsea. Il francese è fuori dal progetto, non ha mai giocato in questa stagione e in tutto il 2022 di minuti ne ha collezionati circa 200. Come dicevamo è fuori dal progetto, ma anche molto spesso infortunato. Tanto che la soluzione ideale sarebbe trovare una soluzione a gennaio con qualcuno che subentri al prestito. Difficile, quasi impossibile.

Il centrocampista ex Napoli è alle prese ancora con qualche problema fisico, da tempo sta facendo dei trattamenti specifici al ginocchio a cui si sta sottoponendo anche in questi giorni. L’11 dicembre il Milan farà tappa a Dubai per un ritiro invernale in preparazione alla ripresa del campionato. Bakayoko si aggregherà al resto dei compagni, fare un percorso di nuovo inserimento in gruppo e riprovare a lottare per un posto nelle gerarchie di Pioli prima di tornare a Londra.