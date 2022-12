Dalla Juventus all’Inter: arriva con i soldi di Dumfries

Denzel Dumfries è il grande protagonista olandese dell’ottavo contro gli USA. Assalto dalla Spagna per il terzino dell’Inter

L’Olanda approda ai quarti di finale del Mondiale battendo 3-1 gli USA con Dumfries come grande protagonista degli ‘Orange’. Due assist, un gol e un salvataggio fondamentale sulla linea portano il terzino a essere eletto come uomo partita.

Anche per l’Inter inevitabilmente la prestazione di Dumfries è una bella notizia, che spera di averlo così in forma anche a gennaio alla ripresa del campionato. Ovviamente prestazioni del genere mettono sotto i riflettori il calciatore olandese con l’arrivo della sessione invernale di calciomercato. A mettere nel mirino proprio Dumfries sembrerebbe essere un top club spagnolo, pronto a strapparlo all’Inter in estate. I nerazzurri hanno già fissato il prezzo per la partenza dell’olandese. Il futuro di Denzel Dumfries potrebbe cambiare dopo il Mondiale in Qatar. Con l’Olanda il terzino dell’Olanda si sta mettendo sempre di più in evidenza e inevitabilmente su di lui si stanno accendendo i riflettori del calciomercato.

Dumfries nel mirino del Real Madrid: 60 milioni il prezzo

Con l’Inter il terzino ha un contratto fino al 2025 ma non è da escludere che in estate possa essere sacrificato davanti a un’offerta importante. A mettere gli occhi su di lui sembrerebbe essere il Real Madrid. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’, i ‘Blancos’ starebbero cercando un sostituto di Dani Carvajal, che nelle ultime prestazioni ha spesso lasciato a desiderare. Così Ancelotti avrebbe deciso di puntare il mirino proprio su Denzel Dumfries, a maggior ragione dopo la prestazione di ieri. L’Inter però avrebbe già fissato il prezzo.

Infatti secondo il portale spagnolo i nerazzurri avrebbero imposto un prezzo minimo di 60 milioni di euro per lasciar partire l’olandese. Ma non solo il club spagnolo starebbe pensando a Dumfries. Infatti la concorrenza sarebbe ampia e ci sarebbe in particolare anche il Chelsea. Dal canto suo l’Inter avrebbe già individuato il sostituto in Juan Cuadrado, colombiano in scadenza di contratto con la Juventus. In alternativa Marotta starebbe pensando ad Angelo Preciado, esterno ecuadoriano che milita nel Genk.