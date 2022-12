Hazard si rilancia in Serie A: la scelta è fatta

Il calciatore belga è pronto a lasciare il Real Madrid. Il suo approdo in Serie A è la soluzione più votata

E’ un Mondiale ricco di sorprese quello che si sta svolgendo in Qatar. Con la chiusura della fase a gironi, nella serata di venerdì, abbiamo assistito all’eliminazioni di diversi top team.

Grandi delusione per il Belgio, out in gruppo che sembrava alla portata. Gli errori di Romelu Lukaku sotto porta hanno pesato tantissimo, ad accedere agli ottavi di finale sono stati così Marocco e Croazia. Ancora più sorprendente è stata l’eliminazione della Germania: nel gruppo con Costa Rica, Giappone e Spagna tutto sembrava scritto. Piangono anche l‘Uruguay di Cavani e Suarez, oltre che la Serbia di Milinkovic-Savic.

La squadra guidata da Dragan Stojković è stata tra le più seguite per via dei tanti ‘italiani’ in rosa: il centrocampista della Lazio ha avuto le luci dei riflettori addosso, al pari di Dusan Vlahovic. Entrambi, nei prossimi mesi, potrebbero animare il calciomercato. Ma sono davvero tanti i calciatori interessanti, tra gli eliminati, non solo della Serbia, che farebbero comodo a qualsiasi squadra. Molti, però, risultano davvero irraggiungibili.

SONDAGGIO CM.IT | Calciomercato Serie A, Hazard batte Gundogan: la scelta dei tifosi

Guardando agli affari possibili non mancano chiaramente le occasioni: una di queste è certamente Hazard, che ha deciso di cambiare aria al termine della stagione. Al Real Madrid non ha vissuto un periodo facile ma la Serie A potrebbe essere il posto giusto dove rilanciarsi. Ne sono convinti i nostri utenti, che hanno preso parte al sondaggio di Telegram: il fantasista belga sarebbe il calciatore da prendere. L’ex Chelsea ha così raccolto il 35% delle preferenze.

Hazard, che potrebbe essere un’occasione per Milan, Juventus e Roma, ha preceduto nelle preferenze, Gundogan. Il tedesco ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno: Allegri farebbe carte false per accoglierlo a Torino. Per il giocatore attualmente di Guardiola il 31% dei voti.

Molto più staccati ma ugualmente interessanti Strahinja Pavlović, difensore centrale classe 2001 del Salisburgo e della Serbia. Per Il calciatore, che in Champions League, ha sfidato il Milan, e che è riuscito a trovare anche il gol, contro il Camerun, il 18%. Solo il 16% per il belga Tielemans, che in estate lascerà il Leicester. Un colpo a parametro zero possibile per Milan, Inter e Juve ma i club inglesi non vogliono lasciarlo andare.