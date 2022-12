Via libera e incontro col Milan: arriva in saldo a 10 milioni

Il Milan potrebbe mettere a segno un rilevante acquisto a prezzo stracciato durante il prossimo gennaio: programmato l’incontro coi rossoneri

Il campionato non è certamente chiuso per quanto concerne la lotta Scudetto. Senza dubbio il Napoli si è guadagnato un vantaggio non indifferente in termini di punti, grazie ad una prima parte di stagione letteralmente straripante. Ma mancano tante giornate alla conclusione dei giochi e bisognerà vedere come torneranno le squadra dalla sosta per i Mondiali.

La competizione più prestigiosa in assoluto può incidere parecchio, di conseguenza è bene pazientare osservando l’evolversi degli eventi. Il secondo posto della classifica è occupato dal Milan campione d’Italia in carica, con un bottino di 33 punti. Gli azzurri sono distanti ben otto lunghezze, ma i rossoneri hanno le carte in regola per recuperare il terreno perso ed impensierire la squadra targata Luciano Spalletti. A maggior ragione se dovessero arrivare dei rinforzi durante la sessione invernale del calciomercato.

A tal proposito, Paolo Maldini e Frederic Massara si sono già attivati alla ricerca di ghiotte occasioni, concentrandosi in particolar modo sul reparto di centrocampo. Vranckx e Adli, infatti, non convincono, tant’è che mister Stefano Pioli non li ha praticamente mai utilizzati finora. E la soluzione potrebbe arrivare dalla Premier League, nello specifico dal Liverpool di Jurgen Klopp.

Calciomercato Milan, incontro per Keita: Pioli dà l’ok

La dirigenza lombarda, stando a quanto riferisce il portale ‘Todofichajes.com’, sarebbe entrata in contatto con l’entourage di Naby Keita, mezza’ala di proprietà dei ‘Reds’. Il calciatore – ai margini del progetto tecnico – presenta un contratto in scadenza giugno 2023 e la volontà del club inglese è quella di ricavare un guadagno dalla sua cessione, in modo da evitare l’eventuale perdita a parametro zero.

Sempre secondo la fonte citata, l’operazione potrebbe concretizzarsi intorno ai 10 milioni di euro, prezzo accessibile per le casse del Milan. Pioli non disdegnerebbe il colpo in questione, difatti avrebbe dato il via libera per tentare di prendere l’ex Lipsia. E non è tutto: l’agente di Keita avrebbe in programma un incontro nei prossimi giorni con i rappresentanti del Milan. Segno di come qualcosa si stia muovendo in maniera concreta.