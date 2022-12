Una beffa da 12 milioni: Klopp lo scippa alla Juve

Il giocatore, protagonista al Mondiale, potrebbe trasferirsi al Liverpool. La cifra stabilita è davvero bassa

Il suo nome è sul taccuino di Milan e Juventus ormai da diverse sessioni di calciomercato. L’ultima estate, Paolo Maldini ha provato a portarlo in Italia ma senza successo. Il prossimo 30 giugno scadrà il suo contratto ed inevitabilmente si torna a parlare di lui.

Marco Asensio, protagonista anche al Mondiale con la maglia della Spagna, ha sempre manifestato l’intenzione di continuare a vestire la maglia del Real Madrid. Nonostante un utilizzo maggiore da parte di Carlo Ancelotti, nel periodo prima di volare in Qatar, la firma tanto attesa non è arrivata.

Il tecnico italiano si è detto ben felice di continuare ad allenare il talentuoso esterno ma di un accordo tra le parti non c’è traccia. Ecco perché i rumors su Marco Asensio non sono mai cessati. L’attaccante è chiaramente un’importante opportunità: come detto, il giocatore piace tanto a Milan e Juventus, che devono però fare i conti con le alte richieste del suo agente.

Asensio l’estate scorsa ha abbandonato il suo storico procuratore per affidarsi a Jorge Mendes. Difficile che il 26enne decida di accontentarsi di meno di 8 milioni di euro netti a stagione. Una cifra importante ma che il Decreto Crescita renderebbe fattibile.

Calciomercato Milan e Juve, la Premier in prima fila per il giocatore

La concorrenza straniera, però, è davvero alta e l’asticella appare destinata ad alzarsi. Non è un segreto che Asensio piaccia davvero tanto in Inghilterra. In Premier League, la squadra che ha mostrato, negli anni, maggiore interesse per lo spagnolo è stata l‘Arsenal ma non è l’unica. ‘El Nacional’, infatti, non ha dubbi sul fatto che il Liverpool di Klopp, che non sta certo vivendo la sua migliore stagione, abbia intenzione di provarci seriamente già durante il calciomercato di gennaio. I Reds potrebbero così strappare Asensio al Real Madrid per una cifra bassa, per soli 12 milioni di euro. Florentino Perez potrebbe dare il via libera alla cessione per non rischiare di perderlo a zero poi in estate.