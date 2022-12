Flop Lukaku: il suo futuro è già deciso

Le ultime sul futuro di Romelu Lukaku dopo il clamoroso flop al Mondiale in Qatar. Ecco il piano di Marotta e Ausilio, tutti gli aggiornamenti di calciomercato

“Per la mia squadra giocare insieme a lui fa tutta la differenza del mondo. Oltre ad essere un leader naturale, tiene su il reparto offensivo, si pone come punto di riferimento, insomma è fondamentale”.

Parlava così il commissario tecnico Roberto Martinez di Romelu Lukaku prima delle decisiva sfida alla Croazia. Il bomber dell’Inter è però incappato nella peggiore giornata della sua carriera, condannando di fatto il Belgio all’eliminazione. “Sono stato con lui 2-3 minuti dopo la partita. Questo è il calcio, una volta riesci a segnare, un’altra volta sbagli. Lui è un giocatore veramente fortissimo, l’ho vissuto da vicino all’Inter. Ora spero che riesca a vincere tutti i trofei con la maglia dell’Inter”, ha rivelato l’ex compagno Ivan Perisic nel post partita. Per il belga sarà un rientro piuttosto amaro a Milano, e dopo l’incubo Mondiale l’ex Chelsea è subito chiamato al riscatto anche per una prima parte di stagione da dimenticare con la maglia dei nerazzurri. Lukaku sta vivendo i mesi più complicati, tra infortuni e prestazioni in campo, e la sua permanenza all’Inter non è più così sicura. Nelle ultime ore, infatti, si è tornato a parlare anche del possibile futuro del centravanti, attualmente in prestito ai nerazzurri dal Chelsea.

Calciomercato Inter, come cambia il futuro di Lukaku

Sfruttando il momento del giocatore, l’Inter potrebbe spingere per il rinnovo del prestito dal Chelsea a condizioni più vantaggiose. Il flop in Qatar e i guai fisici favoriscono il club nerazzurro, una soluzione che paradossalmente potrebbe essere ben accolta anche dai ‘Blues’. La società inglese, infatti, non vuole riportare l’attaccante a Londra e difficilmente potrà ottenere una cifra congrua in estate da una sua cessione a titolo definitivo. Un’altra stagione in prestito appare dunque la soluzione migliore per tutte le parti in causa. E l’Inter è già al lavoro in vista delle prossime sessioni di calciomercato.