Accordo in bilico: Cristiano Ronaldo ha una grande alternativa

Mentre sta disputando il Mondiale da svincolato, Cristiano Ronaldo ha diverse alternative per il futuro: in bilico il maxi accordo

Questa sera il suo Portogallo gioca per conquistarsi il primato nel girone e l’accesso agli ottavi di finale del Mondiale, intanto il futuro di Cristiano Ronaldo inizia a prendere forma.

Il cinque volte Pallone d’Oro sta affrontando Qatar 2022 da free-agent, un unicum nella storia dei Mondiali per un calciatore del suo livello. È ormai una notizia di dominio pubblico l’offerta faraonica del Al Nassr a CR7: uno scenario che permetterebbe al portoghese di essere il calciatore più pagato al mondo e chiudere la propria carriera con un nuovo record. Eppure, tutto questo potrebbe non bastare per Cristiano Ronaldo: le sue ambizioni sono altissime e i suoi obiettivi restano in Europa. Accordo in bilico con gli arabi.

Calciomercato, Cristiano Ronaldo rifiuta l’Al Nassr | Chelsea la grande tentazione

Secondo quanto rivelato dal ‘Daily Express’, la grande tentazione di Cristiano Ronaldo per il futuro arriverebbe ancora dalla Premier League e sarebbe il Chelsea di Graham Potter. Il portoghese, prima di accettare un esilio dorato in Arabia Saudita, dove essere ricoperto di soldi in un campionato con meno pressioni, vorrebbe togliersi altre soddisfazioni in Europa. In particolare, CR7 ha ancora l’ambizione di vincere la Champions League e i ‘Blues’ potrebbero rappresentare la piazza giusta.

Tanti sono ancora gli scenari aperti per Cristiano Ronaldo, dall’Arabia Saudita alla MLS, ma il calcio europeo resta la priorità dell’ex numero ‘7’ della Juventus. Al momento il cinque volte Pallone d’Oro è impegnato col Portogallo, con l’obiettivo di stupire tutti al Mondiale, poi potrà pensare in maniera più approfondita al proprio futuro. Terminata la kermesse, Cristiano Ronaldo prenderà una decisione definitiva: accettando il Chelsea potrebbe sfidare subito il Manchester United dopo quanto accaduto negli ultimi mesi.