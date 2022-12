“Mai vista una roba del genere”: psicodramma Lukaku, cosa sta accadendo

Lukaku sotto accusa per l’incredibile palla gol fallita contro la Croazia: che critiche all’attaccante di Belgio ed Inter

E’ all’inizio del secondo tempo che Martinez, ct del Belgio, decide di mandare in campo Romelu Lukaku. Contro la Croazia, vista anche la vittoria del Marocco contro il Canada, i Diavoli Rossi hanno la necessità di vincere e al termine dei primi 45 minuti il punteggio è inchiodato sullo 0-0.

Serve sbloccare il match ed allora dentro Lukaku anche se la condizione, complice il lungo periodo fermo, non può essere delle migliori. Il bomber dell’Inter si fa subito notare in avanti ma la precisione è quella che manca. Prima il palo da distanza ravvicinata, poi un colpo di testa praticamente a porta vuota finito alto (con il gioco che sarebbe stato però fermato con la palla che era già uscita fuori). Nel finale anche un tentativo di tap-in non riuscito. C’è di che rammaricarsi e lo fanno anche i tanti tifosi dell’Inter (e non) che stanno seguendo la partita sui social.

Croazia-Belgio, Lukaku sotto accusa: “Non è più lui”

Le critiche che piovono addosso a Romelu Lukaku sono tante e alcune anche pesanti. Del resto l’attaccante, tornato all’Inter in prestito, non sta certamente vivendo la sua miglior stagione, tra infortuni ed errori.

I secondi sono arrivati anche oggi e i tifosi non lo perdonano. C’è chi prospetta un ritorno in forma soltanto per maggio e chi attribuisce la sua ottima stagione nerazzurra di due anni fa soltanto alla mano di Antonio Conte. E poi c’è chi lo vede, senza il tecnico salentino, a far panchina all’Anversa, mentre un altro profetizza giorni difficili per l’Inter: “Tra Lukaku e Lautaro siamo messi male”.

Ecco alcuni tweet:

Psicodramma Lukaku. Mai vista una cosa del genere. — Daniele V. Morrone (@DanVMor) December 1, 2022

Lukaku condizione imbarazzante — Tempesta Rossonera (@tempestaRN) December 1, 2022

Non ci credo ancora ,per sua fortuna era uscita ,ma gravi errori , però dove sono gli interisti che lo onoravano appena tornato e adesso lo criticano ?dimenticate il campionato vinto e cosa può fare con lautaro ?sosterrò sempre Lukaku — e kingozzo (@DennisVeneziani) December 1, 2022

Lukaku tornerà in forma per fine maggio. — QuelgranfrigodiDan (@DanBeraudo) December 1, 2022

In 3 minuti si mangia due gol a porta. FENOMENO!!!1!!1 120MLN!!!1!#CroaziaBelgio #Lukaku — Simo (@SimoTheShark1) December 1, 2022

Incredibile quanti gol si sta mangiando #Lukaku 🤣 — J ⚪⚫ (@JuventusJay3) December 1, 2022

Senza Antonio Conte, Lukaku sarebbe già in una squadra tipo Anversa o Charleroi a fare panchina — spezz 🇦🇷🇳🇱 (@giu_spez) December 1, 2022

Tra Lautaro e Lukaku mamma mia come stiamo messi se giocano così anche con L'Inter#CroaziaBelgio #Qatar2022 #FIFAWorldCup — TheWeekndismo 🖤 💙 (@Daniele_XOTWOD) December 1, 2022