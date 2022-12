L’agente lo porta al Psg: addio Juve e alla Serie A per 100 milioni

Si complica l’approdo in Serie A per il giocatore, accostato al Milan e ai bianconeri. Contatti con i francesi per un trasferimento milionario

Nonostante un inizio di stagione davvero complicato, al Mondiale sta recitando un ruolo da protagonista. E’ stato uno dei titolari della Nazionale portoghese, che ha vinto le prime due partite della fase a gironi.

Stiamo parlando di Joao Felix, che ha riscontrato più di un problema con Diego Simeone, all’Atletico Madrid. I Colchoneros sono stati eliminati in Champions League e in campionato le cose non stanno andando certamente bene. Il portoghese è scivolato indietro nelle gerarchie dell’attacco e i gol, in Liga, sono arrivati solamente alla fine, la doppietta contro il Cadice e la rete con l’Espanyol. Ai Mondiali invece è titolare sulla sinistra ed è preferito a Leao.

I rapporti tra Felix e Simeone non sono certo idilliaci e la conferma, ormai certa del tecnico, anche per il prossimo anno, nonostante risultati non esaltanti, è uno dei motivi che sta spingendo il fantasista a preparare le valigie. In Spagna sono sempre più certi che la volontà del calciatore sia quella di dire addio all’Atletico già durante il mercato di gennaio.

In questi giorni il suo nome è stato accostato ai migliori club d’Europa: dal Manchester United, al Chelsea, passando dal Psg alle italiane Milan e Juventus. E’ evidente che il suo agente stia lavorando intensamente per riuscire a trovare la giusta sistemazione.

Calciomercato Juve e Milan, addio Joao Felix: il prezzo è fissato

Joao Felix può davvero considerarsi una delusione per i Colchoneros. La spesa affrontata per portarlo a Madrid – ben 127 milioni di euro, nell’estate del 2019 – non ha certo portato i frutti sperati. L’Atletico è così pronto a lasciarlo andare. Una cessione di Felix, però, non appare per nulla semplice.

Jorge Mendes – secondo quanto riportato da As – dovrà portare un’offerta da almeno 100 milioni di euro affinché gli spagnoli diano il via libera alla cessione. Una cifra davvero importante, che taglia fuori le italiane dalla corsa a Felix. Bayern Monaco, Manchester United e soprattutto Psg hanno dimostrato in questi anni di poter spendere parecchi soldi. Il portale conferma, inoltre, che i transalpini si siano già mossi concretamente per acquistare Felix: il calciatore, infatti, sarebbe stato contattato da Luis Campos, che gli avrebbe mostrato il suo interesse per averlo sotto la Torre Eiffel.