Del Piero subito alla Juventus: ecco cosa sta succedendo

La nuova Juventus sta iniziando a prendere forma, dopo le dimissioni dell’intero Cda targato Agnelli: ora Elkann vuole subito Del Piero

La gestione di Andrea Agnelli è già storia, anche se il nuovo corso bianconero dovrà fare i conti con le conseguenze dell’operato del vecchio consiglio di amministrazione. Intanto, John Elkann sta dando forma alla Juventus che verrà: subito Alessandro Del Piero.

Le voci di un possibile ritorno del ‘capitano’ in bianconero si inseguono da diversi anni, con la sensazione che sarebbe avvenuto una volta che si fosse chiuso il capitolo Andrea Agnelli. Ecco, una cesura così netta e improvvisa dall’ormai ex presidente bianconero non era attesa, ma adesso si aprono scenari nuovi e affascinanti. Mai come in questo momento, infatti, il possibile ritorno di Alessandro Del Piero a Torino sembra essere così vicino. Ecco cosa sta succedendo in casa Juventus in queste ore.

Del Piero torna alla Juventus: Elkann lo vuole come vice presidente

Dopo le dimissioni in blocco dell’intero Cda, John Elkann sta dando forma alla nuova Juventus: Gianluca Ferrero è già stato nominato presidente, ma ora serve almeno un grande uomo di calcio all’interno del nuovo consiglio di amministrazione. Un ruolo che sembra essere disegnato su misura per Alessandro Del Piero, che sembra essere il profilo ideale per la ‘Vecchia Signora’. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, la prima mossa di Gianluca Ferrero da presidente sarebbe quella di richiamare il ‘Capitano’ e affidargli un ruolo importante in società.

L’idea di Elkann e Ferrero sarebbe quella di offrire a Del Piero il ruolo di vice-presidente, dandogli importanti compiti sulla gestione sportiva del club. L’ex numero ’10’ bianconero vuole comprendere qual è la direzione del nuovo progetto tecnico e capire se potrà effettivamente avere un ruolo di responsabilità nel nuovo management. Riuscire a riportare Del Piero in società sarebbe un grande colpo, anche a livello mediatico, con i tifosi che avrebbero un garante e una figura di sicuro affidamento per il futuro. Il ritorno di ‘ADP’ sotto la Mole non è mai stato così vicino.