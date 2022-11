Affare da 120 milioni, il Milan ne prende due in un colpo solo

Affare da 120 milioni diventa l’assist perfetto per il Milan: Maldini può prenderne due gratis in una volta sola

Occasione Milan. I rossoneri pianificano le mosse per il mercato di gennaio e quello estivo e lo fanno buttando, come da abitudine, l’occhio anche al bilancio.

Riflettori puntati sulle possibili occasioni da cogliere con Maldini e Massara che scandagliano il mercato alla ricerca dei nomi giusti per far compiere un ulteriore salto di qualità alla rosa di Stefano Pioli.

A favorire la società lombarda potrebbe essere una delle operazioni più costose del prossimo calciomercato: un affare da centoventi milioni di euro. Questa la pazzesca valutazione che il Borussia Dortmund fa di Jude Bellingham. Del resto il 19enne centrocampista inglese ha dimostrato di avere i numeri per diventare un fuoriclasse e le grandi d’Europa sono pronte a darsi battaglia.

Sulle sue tracce c’è il Real Madrid, ma anche il Liverpool di Jurgen Klopp. Proprio il tecnico dei ‘Reds’ avrebbe messo Bellingham in cima alle preferenze e pur di riuscire a portarlo all”Anfield Road’ è pronto a fare qualsiasi sacrificio. In particolare, stando a quanto riportato da ‘football insider’, il Liverpool è pronto a tagliare tre calciatori in scadenza di contratto: due di questi potrebbero diventare obiettivi ambiti proprio dal Milan.

Calciomercato Milan, doppio colpo dal Liverpool

Il Milan ha la necessità di rinforzare il centrocampo che in estate ha perso Kessie e non ha trovato in Adli e Vranckx due sostituti già pronti per dare il proprio contributo alla squadra. Così in estate, se non si dovesse riuscire a trovare l’occasione a gennaio, Maldini e Massara sono pronti ad intervenire a metà campo e dal Liverpool arriva l’assist giusto. I nomi sono quelli di Oxlade-Chamberlain e Naby Keita.

Entrambi in scadenza di contratto a fine stagione, entrambi inseriti da Klopp nella lista dei sacrificabili per arrivare a Bellingham. Il loro ‘taglio’ da parte del Liverpool, spianerebbe la strada al Milan che potrebbe puntare su due calciatori di grande spessore ed esperienza internazionale per innalzare il livello del proprio centrocampo.