Non firma con l’Inter: Simeone lo prende gratis

Il difensore in scadenza di contratto potrebbe decidere di non rinnovare e lasciare la formazione nerazzurra al termine della stagione

Saranno mesi molto intensi da qui in avanti per l’Inter sul mercato. Il club nerazzurro entro il termine della stagione dovrà infatti sciogliere importanti nodi sul fronte rinnovi. Prestiti esclusi, infatti, sono ben nove gli interisti che andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023.

Tra questi, chi ha più possibilità di rimanere, è senz’altro Milan Skriniar. Nonostante non sia stato ancora trovato un accordo per il rinnovo del contratto, l’Inter rimane fiduciosa di poter chiudere un nuovo accordo con il centrale slovacco entro la fine dell’anno. Un altro nerazzurro con buone possibilità di rimanere almeno per un’altra stagione è Edin Dzeko, forte di una prima parte di stagione giocata da vero trascinatore della squadra.

A parte Darmian e Cordaz, che ad inizio 2023 dovrebbero prolungare i loro contratti, gli altri cinque calciatori in scadenza rischiano di chiudere la stagione senza alcun nuovo accordo. E’ questo il caso di Stefan de Vrij, centrale olandese che proprio dalla lista gratuita era arrivato a Milano nell’estate del 2018 dopo la scadenza con la Lazio e che il prossimo giugno potrebbe fare nuovamente le valigie a costo zero.

Calciomercato Inter, addio senza rinnovo: Simeone vuole de Vrij a costo zero

Sul centrale, impegnato con la Nazionale Olandese ai Mondiali di Qatar 2022, secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’ sarebbe spuntato l’interesse dell’Atletico Madrid. Il Cholo Simeone, deluso dal rendimento della propria retroguardia in questa stagione, avrebbe fissato come prioritario l’ingaggio a costo zero di Stefan de Vrij.

Da sempre punto forte delle squadre allenate dall’argentino, la linea difensiva dell’Atletico Madrid potrebbe andare incontro ad una mini rivoluzione. Nel tentativo di operare un restyling all’intero reparto, il centrale dell’Inter potrebbe così essere uno degli uomini della ripartenza.

Dopo aver perso il protagonismo avuto nelle scorse annate nella difesa nerazzurra, anche lo stesso de Vrij vedrebbe di buon occhio una nuova esperienza in un campionato tutto nuovo dopo le numerose stagioni trascorse in Italia con le maglie di Inter e Lazio.