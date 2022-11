Cambia agente e lascia il Milan: prezzo e destinazione shock

Club inglese all’assalto del giocatore rossonero. Sul piatto una cifra davvero importante: Stefano Pioli rischia di perderlo

Sono giorni importanti per il calciomercato del Milan. Paolo Maldini e Frederic Massara sono a lavoro per riuscire a blindare due elementi fondamentali dello scacchiere di Stefano Pioli.

La dirigenza rossonera, come è noto, vorrebbe riuscire a rinnovare di Rafael Leao e Ismael Bennacer. Per il portoghese, chiaramente, bisognerà aspettare la conclusione del Mondiale ma nel frattempo stanno proseguondo i contatti con il suo entourage. Per il centrocampista, invece, l’augurio è di riuscire a vedere la fumata bianca della trattativa già entro la fine di dicembre.

Dall’Algeria, però, arrivano novità importanti, che potrebbero cambiare tutto. Secondo quanto riportato da ‘INFO ALGÉRIE FOOTBALL MÉDIA’, Ismael Bennacer ha deciso di cambiare procuratore, affidandosi all’agenzia che oggi vede a capo Rafaela Pimenta.

L’ultimo cambio di agente ha sorriso al Milan, con Maldini e Massara che sono riusciti a blindare un altro elemento chiave dello scacchiere di Stefano Pioli, quel Pierre Kalulu che ha rinnovato solo qualche settimana fa.

Calciomercato Milan, insidia inglese per Bennacer

Ma la stessa fonte, che riporta del cambio di agente per Bennacer, aggiunge che la volontà del centrocampista non sarebbe quella di restare in rossonero bensì di cambiare squadra e di trasferirsi in Inghilterra. L’algerino è stato accostato a Liverpool, Arsenal e Chelsea: ora i Reds sarebbero, però, tagliati fuori, con Gunners pronti a mettere sul piatto 55 milioni di euro e i Blues 48 milioni. Due offerte molti simili ma il giocatore preferirebbe trasferirsi all’Arsenal e gli agenti portarlo al Chelsea.

Il Milan, dunque, potrebbe incassare una somma importante dalla cessione del proprio centrocampista, che ricordiamo ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024. La volontà dei rossoneri, però, è quella di riuscire a convincere Bennacer a rimanere a vestire la maglia del Diavolo. Maldini e Massara ci proveranno fino alla fine, avendo intenzione di mettere sul piatto un’offerta di rinnovo da 4/4,5 milioni di euro netti a stagione. Se l’ex Empoli dovesse davvero rispedire al mittente la proposta del Diavolo, l’addio, prima della scadenza del contratto, potrebbe essere inevitabile.