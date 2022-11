Lascia subito l’Inter: c’è lo zampino di Conte e i tifosi esultano

L’Inter segue il Mondiale da spettatrice interessata. Una big, però, è pronta a strappare il big ai nerazzurri

L’Inter è ferma in attesa della ripresa della Serie A, perché ora c’è un Mondiale da seguire e tanti calciatori da visionare.

Tra questi, non solo i profili che potrebbero essere interessanti in ottica calciomercato, ma anche tutti quei calciatori che sono già del club nerazzurro e magari potrebbero essere fondamentali per effettuare dei colpi in uscita. Tra questi c’è sicuramente Denzel Dumfries. Il laterale olandese ha vissuto alti e bassi con la maglia nerazzurri, ma senza mai brillare del tutto e soprattutto facendo rimpiangere calciatori come Hakimi e Cancelo. Anche con la maglia dell’Olanda non si attenuano le critiche per il terzino ex PSV.

Infatti, finora non è riuscito a essere decisivo con la maglia Orange, prediligendo un gioco più prudente e riuscendo raramente a fare la differenza nell’uno contro uno, come gli fanno notare puntualmente i tifosi dell’Inter. Intanto, però le sue prospettive e le sue doti fisiche, unite a una facilità di corsa non indifferente, stuzzicano comunque le big internazionali. Nelle ultime ore, sono arrivate diverse novità in tal senso.

Dumfries nel mirino del Tottenham: c’è la richiesta all’Inter

L’Inter ha bisogno di monetizzare, possibilmente già durante il calciomercato di gennaio, per sistemare i conti. Visto che Milan Skriniar si avvicina alla permanenza, il nome giusto potrebbe essere proprio quello di Dumfries. Secondo quanto riporta ’90min’, ci sarebbe già una richiesta arrivata all’Inter: è quella del Tottenham di Antonio Conte. Vi abbiamo aggiornato negli ultimi giorni sul futuro di Emerson Royal e su come il tecnico italiano cerchi un nuovo terzino destro di ruolo. Potrebbe essere proprio Dumfries, già da gennaio, mentre uno tra Emerson e Matt Doherty potrebbe lasciare contestualmente Londra.

Un addio che verrebbe vissuto diversamente dagli ultimi big ceduti da buona parte della tifoseria dell’Inter. Dopo un avvio positivo, infatti, Dumfries non ha brillato nelle ultime uscite, tanto da essere fischiato dopo la prova contro la Juventus. Intrecci che potrebbero decollare nelle prossime settimane, intanto l’Inter aspetta e valuta un futuro che potrebbe vedere una nuova ristrutturazione totale della fascia destra.