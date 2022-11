Mancano 16 milioni di euro: l’Inter va allo scontro

Il club nerazzurro non ha incassato una cifra importante. Ecco la presa di posizione della società

Non è un periodo facile per l‘Inter. L’ultima sessione di calciomercato vissuta non può certo essere paragonata a quelle passate, in cui i tifosi sognavano in grande.

La situazione finanziare non è delle migliori e Beppe Marotta in estate ha provato a rafforzare la squadra senza spesse folli. Sono così arrivati giocatori in prestito o a parametro zero. La proprietà non può più intervenire come in passato per via delle restrizioni del governo cinese. L’Inter, in questo periodo, inoltre, deve fare i conti con il problema Digitalbits. Ormai la vicenda è nota da tempo: il club nerazzurro non ha ricevuto i soldi da parte dello sponsor, che compare pure sulla maglia.

Proprio in queste ore sono arrivate novità importanti a riguardo. E’ Calcio e Finanza a fare il punto della situazione: andando ad analizzare il bilancio dello scorso 30 settembre è facile notare come Digitalbits non abbiamo versato i soldi attesi. Gli 1,6 milioni di euro di bonus legati al secondo posto dello scorso campionato, quelli del successo in Coppa Italia e chiaramente le rate da luglio ad ottobre. Digitalbits, così, come sponsor di maglia, avrebbe dovuto versare nelle casse dell’Inter ben 16 milioni di euro. Una somma mai vista.

Inter, niente soldi da Digitalbits: la posizione del club di Zhang

L’Inter, chiaramente, farà tutto ciò che serve per riuscire ad incassare tale cifra: “Ci riserviamo tutte le azioni e i rimedi a tutela dei nostri interessi e diritti contrattuali – riporta il portale specializzato ‘Calcio e Finanza’ – e, nel frattempo, abbiamo rimosso i loghi del partner dal nostro sito web, cartelloni pubblicitari e maglie delle squadre del settore giovanile e femminile, mantenendo, al momento, la presenza dello sponsor sulla maglia della prima squadra”.