È un plebiscito: Del Piero nuovo presidente della Juventus

Ribaltone improvviso alla Juventus: è finita dopo dodici anni l’era Andrea Agnelli alla guida del club bianconero. C’è un solo nome sulla bocca dei tifosi: quello di Alessandro Del Piero

Giornata epocale per la Juventus: finisce dopo dodici anni l’era di Andrea Agnelli, che si è dimesso dal CDA del club bianconero in serata insieme al vicepresidente Nedved e all’AD Arrivabene.

A gennaio sarà nominato il nuovo CDA della ‘Vecchia Signora’ per succedere ad Agnelli, con John Elkann che ha preso in mano la situazione in seno al club bianconero. In tanti però sui social si sono scatenati soprattutto con un nome: quello di Alex Del Piero. E’ un plebiscito per l’ex numero dieci e capitano della Juve da parte dei tifosi, che lo rivorrebbero nuovamente in società dopo l’addio da giocatore consumatosi nel maggio 2012. Presidente, vicepresidente o comunque con un’altra carica: il popolo bianconero spinge per riavere ‘Pinturicchio’ nuovamente dentro la Juventus, stavolta con una carica prestigiosa dietro una scrivania.

ALESSANDRO DEL PIERO È IL TUO MOMENTO — аnna 🇧🇷🇷🇸 (@chiesaxj) November 28, 2022

alex del piero prendila per mano e rifalla tua pic.twitter.com/iQ7kv0DTDg — alirz J🃏 (@egomelancholia) November 28, 2022

Presidente: John Elkann

Vice presidente: Alessandro Del Piero

Allenatore: Luis Enrique IT’S TIME.@juventusfc pic.twitter.com/MVmfzXGhZY — Loris 🏄🏾🇵🇹⚡ (@loris_casati) November 28, 2022

Se entra Alex Del Piero in dirigenza sono pronta a partire dalla serie D. — AnastasiaLipa 👸🏻 | Mirettismo 📍 (@brownburger) November 28, 2022

Ora Del Piero e Chiellini tornano e fanno un miracolo pic.twitter.com/5hNpZWzGnq — eli 🤍🖤 (@Elly_idk_) November 28, 2022

quindi ora è arrivato il momento giusto per dire: ALESSANDRO DEL PIERO OLE,

ALESSANDRO DEL PIERO OLEEEE

ALESSANDRO DEL PIERO ALESSANDRO DEL PIERO ALESSANDRO DEL PIERO OLEEEE — sara🍫 (@sarasemprecosi) November 28, 2022

Del Piero ritorna con la carica di presidente pic.twitter.com/AZXTpvdzkr — ETERNITY (@ferry670) November 28, 2022