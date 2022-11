Tormento Vlahovic al Mondiale: ecco l’incubo peggiore

Dusan Vlahovic continua ad attirare l’attenzione per il suo percorso al Mondiale in Qatar. L’attaccante serbo allarma sempre di più i tifosi della Juventus

Oggi la Serbia si giocava un bel pezzo di Mondiale dopo la sconfitta all’esordio contro il Brasile. Dopo il pareggio contro il Camerun, invece, la Nazionale di Dragan Stojkovic non è condannata all’eliminazione ma non è messa per nulla bene in classifica.

La maggior parte delle attenzioni, però, oltre che sull’ottima prova di Sergej Milinkovic-Savic, sono finite su ciò che sta accadendo a Dusan Vlahovic. C’era grande attesa per il bomber bianconero, ma le sue condizioni fisiche dopo la pubalgia che lo sta tormentando da settimane, non sono ancora sufficienti. L’ha detto anche il Ct Stojkovic, spiegando i motivi dell’esclusione della punta: “Dusan non è al meglio, non sta benissimo e mi serviva gente fresca. Non è ancora pronto per giocare a questo livello, è un motivo di preoccupazione per noi“. Ora, però, i tifosi bianconeri si concentrano anche su altro.

Allarme Vlahovic: pioggia di commenti sui social

Abbiamo già in precedenza posto l’attenzione su come i supporters della Vecchia Signora siano molto preoccupati dall’infortunio dell’ex Fiorentina anche in vista di gennaio. Alcuni di loro però sono andati oltre e hanno pensato anche ai risvolti in chiave calciomercato. C’è chi sottolinea addirittura che dopo un Mondiale del genere il valore economico del bomber possa anche scendere. Di seguito vi proponiamo diversi tweet su questa scia.

