Gol, spettacolo e mistero Vlahovic: succede di tutto in Camerun-Serbia

Finisce in parità il match Mondiale tra le due squadre, inserite nel Gruppo G. Nemmeno un minuto per l’attaccante della Juventus

Spettacolo all’Al Janoub Stadium di Al Wakrah. Camerun e Serbia hanno dato vita ad una partita ricca di emozioni e gol.

Le due squadre, battute all’esordio rispettivamente da Svizzera e Brasile, hanno mosso la classifica raccogliendo un punto. I tifosi davanti le tv non si sono per nulla annoiati con ben sei reti.

A passare in vantaggio, un po’ a sorpresa, sono stati gli africani con Castelletto al 29′, su azione di corne. Nel recupero del primo tempo, però, la Serbia la ribalta, meritatamente, con Pavlovic – colpo di testa perfetto su punizione battuta da Tadic -e Milinkovic-Savic, con un tiro da fuori area.

La ripresa si è, poi, aperta con il gol di Mitrovic, che sembrava chiudere definitivamente i conti. Due dormite difensive, però, hanno permesso al Camerun, tra il 63′ e il 66′ di trovare le reti del pari con Aboubakar e Choupo-Moting. Qualificazione ancora possibile per entrambe le squadre ma servirà, chiaramente vincere l’ultima partita.

Camerun-Serbia 3-3: 29′ Castelletto (C), 46′ Pavlovic, 48′ Milinkovic-Savic, 53′ Mitrovic, 63′ Aboubakar (C), 66′ Choupo-Moting (C)

Classifica Gruppo G: Brasile* 3, Svizzera* 3, Camerun 1, Serbia 1

*Una partita in meno

Camerun-Serbia, Vlahovic out: allarme tra i tifosi della Juventus

Camerun-Serbia è anche il match del ‘mistero’. Sul campo dell’Al Janoub Stadium di Al Wakrah non si è infatti visto Dusan Vlahovic. L’attaccante della Juventus era tra i protagonisti più attesi ma è rimasto per tutti i novanta minuti in panchina. Una scelta che chiaramente sta facendo discutere: tra i tifosi bianconeri si sta diffondendo, sempre più, il timore che la pubalgia sia più grave del previsto. I messaggi su Twitter non lasciano dubbi.

Ecco alcuni tweet:

Vlahović ha giocato con noi stringendo i denti, aveva dolore già dal DERBY, mentre a Lisbona, non resistendo più alla pubalgia è stato tolto sul 4a1. Si è fermato ed è andato ai mondiali con lo stesso dolore che preoccupa.

Farà l'operazione, il tempo di ritornare — Francesca🇷🇸¦🇵🇱 (@fraan1897) November 28, 2022

Io non so se il problema sia sempre la pubalgia o se c’è ne siano altri ma se fosse un problema serio bisognerebbe fare qualcosa perché è da 2 mesi abbondanti che Vlahovic non sta affatto bene. — Andrea🇧🇷🇵🇹🇨🇲 (@_andrea8_) November 28, 2022

Tristemente Vlahović tiene pubalgia, pero de que debió entrar Jovic era claro, pero le dio miedo, se noto en el momento que saco a su mejor jugador en el campo con Sergei Milinkovic savic. En fin el DT esta dando mucho q desear en ambos partidos, talento hay. — Adriano Lambertinez (@ALambertinez_) November 28, 2022

Se Vlahovic non è ancora entrato, significa che la pubalgia è abbastanza grave. — RobyJ🌟🌟🌟38 🤍🖤 (@RobertoJ10ADP) November 28, 2022

Chiedo al CT della #Serbia… ma che senso ha aver portato #Vlahovic alla #FIFAWorldCup dato che è totalmente impresentabile per la pubalgia…? #CMRSRB #SRB — Alessandro Passanti (@AlePassanti) November 28, 2022

Non so cosa sia, se per tattica, o la continua pubalgia, ma comincio ad essere seriamente preoccupata per #Vlahovic e per la Juve. #CamerunSerbia #Qatar2022 — susy 👉🙂👈⚪️⚫️ (@susy_DV7) November 28, 2022

sono veramente preoccupato per il mio dusan vlahovic.

La pubalgia deve essere veramente acuta, non posso pensare sia una scelta tecnica perchè mitrovic è veramente un giocatore da championship — Ilmellace (@ilmellace2) November 28, 2022