Altro flop del Belgio: il Marocco adesso vede gli ottavi

Altro colpo di scena ai Mondiali in Qatar: Belgio battuto per 2-0 dal Marocco, africani adesso in testa al girone F

I Mondiali in Qatar continuano a regalare sorprese su sorprese. Questa volta, tra le ‘grandi’, è il turno del Belgio di cadere: la squadra di Roberto Martinez incassa un pesante ko per 2-0 contro il Marocco, che passa a condurre il girone F e vede a questo punto vicini gli ottavi di finale, mentre i Diavoli Rossi dovranno giocarsi tutto giovedì contro la Croazia.

Belgio chiamato a una reazione dopo la prova vincente ma scialba con il Canada, e l’inizio, con una palla gol immediata per Batshuayi, sembra promettente. Salva il secondo portiere marocchino Mounir, che ha sostituito Bonou un attimo prima del fischio d’inizio. Belgi che però vengono ben presto irretiti dalla ragnatela predisposta dal Marocco, che si chiude con ordine e riparte con i velocissimi Ziyech e Boufal a creare scompiglio e con gli inserimenti di Hakimi. E’ l’ex Inter a sfiorare il gol con un diagonale a lato da buona posizione, poi, un attimo prima dell’intervallo, Ziyech andrebbe in gol con una punizione che, non toccata da nessuno, beffa Courtois. Ma la posizione attiva di Saissi, che disturba il portiere belga, invalida tutto. Nella ripresa, più con le iniziative dei singoli che col gioco, il Belgio prova a far saltare il banco, ma Hazard e Mertens sbattono sui buoni interventi del portiere. Il Marocco è sempre sul pezzo però: Boufal mette paura a Courtois con un gran destro a giro a lato di un niente. E poi, la risolvono i subentrati: il sampdoriano Sabiri, che come nel primo tempo approfitta di un Courtois disattento insaccando su punizione da posizione defilatissima, e Aboukhlal, servito sotto porta da Ziyech. Nel Belgio, entra finalmente Lukaku, ingresso che non salva la partita: il centravanti dovrà guidare i suoi nell’ultima, decisiva gara del girone.

BELGIO-MAROCCO 0-2 – 73′ Sabiri, 92′ Aboukhlal

CLASSIFICA GIRONE F MONDIALI – Marocco* 4 Belgio* 3 Croazia 1 Canada 0

*una partita in più