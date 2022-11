Tutti contro Adani: “Crede di saperne solo lui”

Continuano le polemiche sul commento tecnico di Adani alle partite del Mondiale: su Twitter in tendenza l’hashtag contro di lui

Tra i protagonisti del Mondiale in Qatar, non ci sono soltanto i giocatori con le loro gesta in campo, che stanno regalando emozioni e colpi di scena in gran quantità, ma anche coloro che raccontano la rassegna iridata tra ciò che avviene sul terreno di gioco e tutte le varie sfaccettature. Nel caso italiano, i telecronisti e i commentatori tecnici della ‘Rai’, con la rete pubblica che ha l’esclusiva dell’evento. Tra i commentatori di ‘spalla’, Daniele Adani, è decisamente finito nel mirino della critica.

Già in passato, l’ex commentatore di ‘Sky Sport’ (protagonista, tra l’altro, di una infinita querelle a distanza con Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, tra gli altri) ha acceso il dibattito sul suo modo di approcciarsi alle cronache dei match e al racconto calcistico, ma in queste ore sta prendendo piede una vera e propria campagna contro di lui. Ieri, in occasione di Argentina-Messico, la sua esultanza piuttosto colorita al gol di Messi ha scatenato critiche a non finire. E non è finita qui. Oggi, Adani ha ripreso posto in cabina di commento di fianco al telecronista Stefano Bizzotto per la gara tra Belgio e Marocco, e anche qui non sono mancate affatto le contestazioni a mezzo social per il suo operato.

Belgio-Marocco, riparte l’hashtag Adani-Out: “E’ solo un esaltato”

Un vero e proprio fiume di polemiche, per il suo atteggiamento, che nei commenti di molti, sul web, suona eccessivamente pomposo e stucchevole quando non addirittura presuntuoso e di parte. In tendenza, su Twitter, sta salendo l’hashtag #AdaniOut, con la richiesta, nemmeno troppo velata, alla Rai di rimuoverlo dalla cabina di commento. Di seguito, ecco alcuni dei messaggi più polemici relativi al suo operato di quest’oggi, che, come detto, si inseriscono nella polemica innescata già ieri sera e la cui onda lunga sembra non doversi arrestare:

#Adaniout ancora una telecronaca di parte (l'ennesima) in perfetto stile inter channel e non si rende conto che è in RAI. complimenti insensati ad Hakimi e Lukaku senza che abbiano fatto nulla in campo. continuate cosi' @RaiSport — Sinky Better (@SinkyBetter) November 27, 2022

Alla prossima telecronaca con Adani, Bizzotto chiederà l'accompagno.#AdaniOut — Giammarco Desideri (@Gigadesires) November 27, 2022

Con l'ingaggio di Stramaccioni e Adani credo che @RaiSport abbia voluto dare una svolta a uno stile di telecronaca spesso accusato di essere troppo scialbo. Ma tra spento ed esaltato matto ci sono tantissime sfumature #AdaniOut — Andrea Mann (@AndreaMann82) November 27, 2022

#adani sempre più fuori dal mondo. L'imperativo è solo uno #AdaniOut — Giovanni Carretta (@giocarr12) November 27, 2022

Oggi #AdaniOut tifa Belgio. Sperava che l'arbitro annullasse anche il secondo.

Gol confermato.

Spiaze… — Monkeywrench (@F00lV10) November 27, 2022