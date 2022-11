Bufera Argentina-Messico: “Dopo il gol ha chiamato l’esorcista”

Argentina-Messico è stata la grande notte di Lionel Messi che torna a brillare con la sua nazionale e trascina l’albiceleste fuori dalle sabbie mobili. Non sono mancate le polemiche per la cronaca di Lele Adani proprio al gol della Pulce

Il Mondiale si tinge di albiceleste con la vittoria dell’Argentina per 2-0 contro il Messico che riporta la nazionale di Scaloni in linea di galleggiamento. Il protagonista della serata è chiaramente Lionel Messi autore di un gol splendido in un momento complicato per la sua squadra che poi chiude i conti nel finale con una bellissima rete di Fernandez.

On fire l’Argentina esattamente come Lele Adani in sede di commento tecnico alla partita. L’ex calciatore si è lasciato andare in particolare al gol di Lionel Messi sprigionando tutta la sua carica. Una situazione che se da un lato ha emozionato molti, dall’altro ha anche alimentato critiche. Basti pensare al giornalista Fabio Ravezza che su Twitter ha scritto:

Una volta il grande Paolo Valenti mi disse: L’aggettivazione in una telecronaca deve essere come l’olio nell’insalata. Mai metterne troppo perché la rovina. Ecco: #Adani è come se ne rovesciasse un barile in una insalatiera. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) November 26, 2022

Argentina, Adani on fire al gol di Messi: le reazioni sui social

La polemica Adani su Twitter è divenuta ben presto tendenza con tantissimi utenti che si sono uniti al coro non apprezzando particolarmente l’operato dell’ex calciatore:

Dopo la partita ho preso una compressa di aspirina per il mal di testa. #Adani https://t.co/K0NAkpUg5i — Joyce (@JoyceCorb) November 27, 2022

#Adani mi costringe a guardare le partite escludendo l’audio. La sua inadeguatezza è ormai diventata vera e propria molestia. — Friedrich (@Friedri05611005) November 27, 2022

#Adani è uno di quei motivi per cui non guardo più le partite in tv #Mondiali2022 — Vittorio (@VittorioJFC) November 27, 2022

Questo non sta bene si deve curare.#Adani — babuns29 (@babuns29) November 27, 2022

Ho ascoltato solo oggi #Adani e la sua esultanza durante #ArgentinaMessico e ho provato quel gelo di quando ci si sente in imbarazzo per gli altri. Fuori luogo per un commento Rai, assurdo perché non giocava l’Italia. Se si vuole tifare ci sono gli spalti, non la tribuna stampa — Lorenzo Vita (@LorenzoVita8) November 27, 2022

Dopo il gol di Messi in Argentina-Messico Bizzotto ha chiamato l’esorcista per #Adani — Peps Ruv (@dusk0703) November 27, 2022

Penso che ieri sera #RaiSport #Rai con #Adani abbia toccato il fondo.. dal servizio pubblico ci si aspetta una telecronaca imparziale e competente.

Un “commentatore”non va allo stadio con la maglietta dell’Argentina e bacia la bandiera durante la partita #mexicoargentina — Irving (@irving75mrbeer) November 27, 2022

Il pippozzo d’insalata di parole di Adani di ieri sera a me non ha trasmesso passione, ma ego smisurato di uno che voleva diventare virale e sapeva quel che stava facendo. Ego che supera la passione. #Adani — Federico Scanavino (Proud black&white sheep) (@fedeedoscana) November 27, 2022

Un commentatore #Adani out che grida è fa il suo show delirante a dir poco al gol di una squadra é vergognoso….e gli paghiamo lo stipendio pure noi🙈🙈 — massiblurep (@massirep) November 27, 2022

In soccorso di Lele Adani arriva il commentatore Gianni Cerqueti: