Cessione Inter agli arabi: “Chiusura in un paio di mesi”

Svolta per il club nerazzurro: l’addio è programmato a breve. Un incontro per sbloccare definitivamente tutto

E’ stato un calciomercato estivo complicato quello che ha dovuto affrontare Beppe Marotta per rafforzare l’Inter.

Il club nerazzurro, come è noto, non sta navigando in buone acque e investire cifre importanti come succedeva solo qualche anno fa non è stato possibile. Per i vice campioni d’Italia, dunque, niente più spese folli ma tanti prestiti e colpi a parametro zero.

Le ultime sessioni di calciomercato fanno davvero pensare che l’avventura di Zhang all’Inter sia ormai arrivata al capolinea. Sono mesi, d’altronde, che si parla di un possibile passaggio di proprietà ma fino a questo momento nulla di veramente concreto.

Oggi, però, Sandro Sabatini ha rilanciato l’ipotesi cessione del club nerazzurro. Il giornalista lo ha fatto ai microfoni di ‘Radio Radio’: “L’Inter – afferma – sta per cambiare proprietà. Zhang cede la Società nerazzurra entro un paio di mesi”. Appare, dunque, solo questione di tempo per l’addio definitivo di Suning.

Inter, Zhang lascia il club: un incontro per l’addio

L‘Inter viene valutata dalla famiglia Zhang circa 1,2 miliardi di dollari. Una cifra importante, che potrebbe essere messa sul piatto dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita Public Investment Fund.

La questione PIF-Inter – come sottolinea Panorama – è stata rilanciata più volte ma puntualmente smentita e la parola fine non è stata certamente scritta. A breve, secondo la stampa cinese, dovrebbe tenersi un incontro tra il presidente Xi Jinping e Mohammed Bin Salman. Verosimilmente, come ipotizza Panorama, sul tavolo finirà anche la questione legata alla cessione dell’Inter. Lo stop agli investimenti all’estero da parte del governo cinesi lascia davvero poche possibilità alla famiglia Zhang. Nelle prossime settimane, dunque, potrebbero arrivare novità importanti. La svolta per l’Inter appare davvero vicina. Una svolta che chiaramente porterebbe benefici anche sul mercato.