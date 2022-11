Milinkovic-Savic alla Juve, pista caldissima: maxi operazione

Il destino di Sergej Milinkovic-Savic continua a infiammare la Juve e i suoi tifosi. L’operazione ora si allarga

Ieri è stato impegnato con la sua Serbia e non ha brillato, ma il destino di Sergej Milinkovic-Savic è ancora tutto da decidere e i prossimi mesi potrebbero essere quelli dirimenti per il suo futuro.

La Juve da mesi, anzi probabilmente da anni, segue con grande attenzione la pista, ma non si è mai concretizzare per questione di cifre e della volontà della Lazio di trattenerlo. Ora, però, il contratto è in scadenza a giugno 2024 e non ci sono segnali di accelerazioni imminenti per il rinnovo. Vi abbiamo scritto negli ultimi giorni quanto sia difficile che l’operazione decolli già a gennaio, ma la Juve è sempre più calda per il grande colpo che i tifosi bramano da mesi. Probabilmente il serbo è esattamente il tassello che manca a Massimiliano Allegri in quella zona di campo. È forte, fortissimo fisicamente ma ha anche la tecnica necessaria per far girare la manovra. Il costo resta proibitivo per Claudio Lotito, ma ora la Juve sembra crederci davvero.

Milinkovic-Savic e non solo: la Juve studia il triplo colpo

La pista Milinkovic-Savic, quindi, deve essere seguita con particolare attenzione. Nelle ultime ore, secondo ‘TuttoSport’, ci sono stati nuovi contatti tra le parti e tra la Lazio e l’entourage del calciatore. La trattativa, dunque, è caldissima ma non l’unica. Infatti. La Juve segue con grande attenzione l’evolversi della situazione e ora lavora a una maxi operazione. Infatti, oltre al calciatore biancoceleste, attenzione anche al fratello, Vanja Milinkovic-Savic, impegnato anche lui ieri sera con la Serbia contro il Brasile. E occhi anche a Adam Marusic, un laterale che piace non poco alla Juve, secondo il quotidiano torinese. Insomma, un triplo colpo che probabilmente agevolerebbe le cose per i bianconeri e permetterebbe di rinforzare alcune caselle fondamentali nella rosa bianconera.