Conte lo scarica: l’Inter cede il big e ci prova subito

Antonio Conte e l’Inter continuano a intrecciare il loro futuro sul calciomercato. I nerazzurri potrebbero concretizzare un’importante cessione e concentrarsi su un nome su cui il tecnico pugliese non intende puntare

Nel calcio, gli intrecci si uniscono in maniera sempre più stretta, quasi fino a diventare un’ossessione, a volte. Lo stesso vale anche per il calciomercato e, molto spesso, anche quando non si è nel vivo delle trattative.

Potrebbe essere proprio questo il caso di Emerson Royal. Stiamo parlando di un laterale di destra completo che fa della forza esplosiva e della qualità tecnica le sue doti principali, oltre che della corsa naturalmente. Attualmente, dopo l’esperienza al Barcellona, milita nel Tottenham di Antonio Conte, ma il tecnico ex Juve e Inter non sembra impazzire per lui. Infatti, la sensazione è che nel prossimo futuro gli Spurs cercheranno di puntare su un profilo diverso in quella zona di campo, dove è stato anche dirottato Perisic, pur di provare delle alternative. La valutazione di Emerson è di 25 milioni e ora l’Inter è pronta a inserirsi con un doppio intreccio sulla fascia destra.

L’Inter ci riprova con Emerson Royal: sacrificato Dumfries

Se ci si sposta a Milano, sponda Inter, la situazione è un po’ diversa. I nerazzurri sono costretti a cedere almeno un big per ripianare il bilancio e il nome giusto, a questo punto, sembra essere quello di Denzel Dumfries. La valutazione del laterale olandese si attesta sui 40 milioni di euro. Tanti, ma non per la Premier League. Intanto, Giuseppe Marotta va a caccia dei sostituti e tra questi, secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, ci potrebbe essere proprio Emerson Royal. Un nome che già piaceva all’Inter un paio di anni fa e che ora potrebbe tornare buono, con l’aiuto di Conte. I nerazzurri puntano a far decollare l’operazione in prestito con riscatto condizionato. Non sarà facile portarla a termine, ma in viale Liberazione ritengono di poter centrare l’obiettivo. L’alternativa resta Singo del Torino, ma la preferenza è certamente per il calciatore ora al Tottenham.