Ronaldo torna bianconero: arriva l’annuncio UFFICIALE

Cristiano Ronaldo ha ufficialmente iniziato il suo personalissimo Mondiale da svincolato trovando peraltro subito il gol su calcio di rigore. Il suo futuro è tutto da scrivere ma va esclusa una destinazione bianconera per il momento

Ieri è stato il giorno dell’esordio a Qatar 2022 per Cristiano Ronaldo, sceso in campo con al braccio la fascia da capitano del suo Portogallo per condurre i lusitani nella prima uscita vincente contro il Ghana. Una gara folle che si è sbloccata nella ripresa fino al 3-2 finale dopo lo 0-0 dei primi 45 minuti. A dare il via alla festa è stato proprio CR7 che si è prima procurato e ha poi trasformato il calcio di rigore del vantaggio degli uomini di Santos, poi recuperati sul pari prima dell’exploit di Joao Felix e Rafa Leao.

Inevitabilmente però in questi casi l’uomo copertina è sempre lui: Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’oro ha risfoderato la sua iconica esultanza in una cornice suggestiva dando il suo grande contributo alla squadra. Al contempo però c’è da pensare anche ad un futuro tutto da decifrare, perchè ormai da qualche giorno è ufficialmente un calciatore senza squadra dopo la risoluzione consensuale con il Manchester United.

Calciomercato, in bilico il futuro di Ronaldo: annuncio dal Besiktas

Il toto futuro intorno a Cristiano Ronaldo è partito da tempo, ben prima rispetto alla risoluzione con lo United che lo rende ora un calciatore senza squadra ed a caccia di una nuova realtà. Dal Newcastle alla MLS passando per Chelsea o Bayern o per le soluzioni esotiche: sono già tante le squadre accostate a CR7 per la prossima decisione importante della sua carriera.

Intanto per ora può essere depennata una delle eventuali pretendenti alla quale era stato avvicinato Ronaldo: il Besiktas. Per la ripresa del lavoro sul campo dopo la fase di pausa è tornato a parlare il tecnico dei turchi Şenol Güneş in conferenza stampa. Una occasione per fare il punto della situazione in cui ha speso parole molto chiare anche sullo stesso CR7: “Non possiamo prendere Ronaldo in questo momento”.