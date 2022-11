Tegola UFFICIALE dopo la Nazionale: lungo stop e niente Milan

Brutta tegola per il giocatore dopo la Nazionale, salterà l’esordio e non solo: out certamente contro i rossoneri

Il comunicato della Nazionale, di qualche giorno fa, non aveva fatto presagire nulla di buono. Il giocatore italiano dopo lo stop in azzurro ha effettuato ulteriori controlli del caso che non hanno lasciato alcun dubbio.

Domani – come si legge sul sito ufficiale della Salernitana – Pasquale Mazzocchi in seguito ad ulteriori approfondimenti diagnostici e visita specialistica ortopedica, si sottoporrà ad intervento di ricostruzione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Seguiranno ulteriori aggiornamenti nella giornata di domani al termine dell’intervento.

Una brutta tegola per il club campano che dovrà rinunciare ad uno dei suoi giocatori migliori per parecchio tempo. Il rischio è di star fuori almeno tre mesi. E’ vero che si tornerà in campo solamente il prossimo 4 gennaio ma le partite che salterà non saranno certo poche. Con il nuovo anno si giocherà davvero tanto: sicuramente Mazzocchi non sarà presente contro il Milan. Piove sul bagnato, dunque, casa Salernitana, che contro i rossoneri, dovrà rinunciare anche ad Antonio Candreva. L’ex Inter e Sampdoria sarà out, però, solamente per squalifica.

Calciomercato Napoli, tutti pazzi per Mazzocchi

Pasquale Mazzocchi, che ha compiuto 27 anni lo scorso 27 luglio, è letteralmente esploso con la maglia della Salernitana addosso, in questa prima parte di stagione, tanto da guadagnarsi la convocazione in Nazionale. L’ex Venezia ha giocato sia a destra che a sinistra, riuscendo a trovare anche due gol e due assist. Le sue prestazioni chiaramente non sono passate inosservate e diversi top club italiani lo hanno fatto seguire da vicino.

E’ stato accostato a Juventus, Inter, Roma e Lazio ma a muovere passi concreti di recente è stato soprattutto il Napoli, intenzionato a regalarsi un vice Di Lorenzo. L’acquisto di Mazzocchi potrebbe essere finalizzato a gennaio ma il trasferimento solo in estate. L’infortunio non dovrebbe dunque cambiare il futuro del giocatore