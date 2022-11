Il tecnico resta in Premier: UFFICIALE il rinnovo fino al 2025

Dalla Premier League arriva una notizia molto importante questa mattina: il tecnico ha messo la firma sul rinnovo fino al 2025

Dall’Inghilterra arriva un ultim’ora di grande spessore: il Manchester City ha ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 2025 di Pep Guardiola. Il tecnico catalano resterà ancora in Premier League, cercando di portare i ‘Citizens’ alla vittoria della tanto agognata Champions League.

Il futuro del tecnico catalano stava diventando un rebus, con le voci di mercato che iniziavano a rincorrersi. Tutti i grandi club vorrebbero sulla propria panchina un allenatore come Guardiola, sinonimo di successi e bel gioco. A restare incerto in Premier League, ora, è solamente il futuro di Antonio Conte: il tecnico salentino ha il contratto in scadenza nel 2023 col Tottenham e non c’è ancora aria di rinnovo. Guardiola ha commentato il rinnovo ai microfoni ufficiali del club: “Sono così felice di restare al Manchester City altri due anni”.

UFFICIALE | Guardiola ha rinnovato fino al 2025 col City

Tante volte in passato si accostato il nome di Guardiola a club italiani, come nel caso della separazione tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Il tecnico catalano, invece, è sempre rimasto sulla panchina del Manchester City e ora ha rinnovato per altre due stagioni. L’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco ha dichiarato: “Ho tutto ciò che mi serve per svolgere al meglio il mio lavoro. So che il prossimo capitolo di questo club sarà fantastico per il prossimo decennio”. Infine, ha concluso Pep: “Fin dal primo giorno qui ho sentito qualcosa di speciale, non potrei essere in un posto migliore. Ho ancora la sensazione che insieme possiamo ottenere ancora di più ed è per questo che voglio restare e continuare a lottare per nuovi trofei”.