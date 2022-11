Il Milan ha trovato il cash: assalto immediato e Juve al tappeto

Il Milan gioca d’anticipo e trova il tesoretto necessario per effettuare la mossa che permette l’assalto immediato: Juventus al tappeto

Il futuro del Milan inizia a prendere forma sin da ora. Il prossimo mese, con il Mondiale a prendersi la scena, il calciomercato sarà ovviamente protagonista in vista dell’apertura della sessione invernale a gennaio. I rossoneri stanno cercando i rinforzi giusti per la rosa di Stefano Pioli, pensando anche ad anticipare alcune mosse.

Infatti il Milan è una delle squadre che ha puntato il mirino su un possibile colpo dalla Francia, come Juventus, Inter e Roma. Ma i rossoneri potrebbero aver trovato il tesoretto necessario per anticipare l’assalto e mettere a segno già a gennaio un colpo importante per il centrocampo di Pioli. Mossa che mette al tappeto tutte le concorrenti per il giocatore.

Milan, tesoretto per l’assalto ad Aouar: anticipo a gennaio e concorrenza bruciata

Il calciomercato invernale sarà un mese importante per rinforzare le rose per la seconda parte di stagione, ma anche per porre le basi per la finestra estiva quando diversi giocatori si libereranno a parametro zero. Tra i giocatori in scadenza di contratto c’è Houssem Aouar, centrocampista del Lione che non rinnoverà con il club francese. Sulle sue tracce ci sono Juventus, Inter e Roma, ma ad anticipare tutti potrebbe essere il Milan.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, i rossoneri potrebbero anticipare la concorrenza cercando di acquistare Aouar a gennaio, senza attendere la scadenza del contratto a giugno. Al momento il Lione potrebbe accontentarsi di circa 8 milioni per non perderlo a parametro zero e il Milan potrebbe avere il cash necessario all’acquisto grazie a due partenze. La prima sarebbe quella di Adli, centrocampista arrivato in estate che non è riuscito a ritagliarsi spazio nei rossoneri e che potrebbe partire in prestito facendo spazio ad Aouar. La seconda sarebbe quella di Ballo-Toure, che appunto potrebbe portare il tesoretto necessario per il colpo anticipato a gennaio. Una mossa del Milan che potrebbe anticipare e spegnere le speranze di Juventus, Inter e Roma per l’estate prossima.