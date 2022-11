Inter ‘scippata’ da Simeone: maxi ingaggio e colpo gratis

Brutte notizie per il club nerazzurro che rischia di dover cambiare la propria strategia per il prossimo mercato di gennaio

Tornano ad incrociarsi le strade dell’Inter e del grande ex Diego Simeone. Il ‘Cholo’, da anni accostato alla panchina nerazzurra, potrebbe infatti mettere il bastone tra le ruote alla formazione allenata da Simone Inzaghi. Nonostante la pausa dei campionati, il lavoro dei dirigenti interisti non si è comunque arrestato in questi ultimi giorni.

Una sosta a cui l’Inter è arrivata con il morale molto alto, grazie alla vittoria ottenuta nell’ultimo turno in trasferta contro l’Atalanta. Un successo, quello conquistato contro una rivale diretta, che in questa stagione mancava ai nerazzurri e che potrebbe consentire loro di riaffacciarsi al campionato il prossimo gennaio con uno spirito diverso. Un mese in cui, peraltro, la rosa interista potrebbe essere puntellata grazie all’apertura del mercato invernale.

In tal senso, come raccontato negli ultimi giorni, l’Inter potrebbe operare ben due affari. Il primo si lega al futuro di Robin Gosens, sempre più lontano da Milano e attratto dalle sirene tedesche degli ultimi tempi. Il secondo, invece, riguarda il reparto avanzato dove il club nerazzurro vorrebbe liberare spazio con la cessione del ‘Tucu’ Correa. L’argentino, fuori dai Mondiali per un problema muscolare accusato la scorsa settimana, sembra non aver più la fiducia del club.

Calciomercato Inter, anche l’Atletico Madrid su Marcus Thuram: è asta totale

Quello che nelle ultime ore è stato indicato come principale obiettivo del mercato di gennaio per l’Inter è senz’altro Marcus Thuram. L’attaccante francese, impegnato in questo momento con la propria nazionale ai Mondiali di Qatar 2022, era già stato ad un passo dal trasferimento in maglia nerazzurra nell’estate 2021, prima di accusare un fastidioso infortunio al ginocchio che fece successivamente saltare il trasferimento.

In scadenza con il Borussia M’Gladbach il prossimo giugno, potrebbe lasciare la formazione tedesca già a gennaio dinnanzi ad una proposta da 10 milioni di euro. Cifra che l’Inter potrebbe raggiungere tramite la cessione di Correa, ma che fa gola anche ad altri club come Juventus e Newcastle.

Un’altra società interessata, ultima in ordine cronologico, è l’Atletico Madrid. Come riportato da ‘AS’, i ‘colchoneros ‘non vorrebbero però anticipare il colpo a gennaio, bensì preferirebbero aspettare giugno per averlo a costo zero. Come già fatto la passata stagione con Witsel, Simeone potrebbe convincere Thuram a posticipare il suo addio di sei mesi mettendo sul suo piatto una maxi proposta per l’ingaggio impossibile da rifiutare.