“Mendes in Italia”: la notizia choc su Cristiano Ronaldo

Ieri sera l’annuncio ufficiale del Manchester United: risolto il contratto del fuoriclasse portoghese ora a caccia di una nuova squadra

A qualche ora dall’annuncio ufficiale del divorzio col Manchester United, la domanda è sempre la stessa: quale sarà la prossima squadra di Cristiano Ronaldo? Difficile dirlo adesso, ma ora è tutto nelle mani del suo potente agente Jorge Mendes.

A proposito del procuratore lusitano, da una vita ormai ‘dietro’ il fuoriclasse di Funchal, il giornalista di ‘Rai Sport’ Paolo Paganini ha dato una notizia esplosiva. “Cristiano Ronaldo sarà il grande protagonista del mercato di gennaio – le sue parole su Twitter – Psg, Chelsea, forse Usa, Arabia ma anche… Italia perché no? Mendes è venuto spesso in Italia sia l’estate scorsa ma anche in questi giorni. Al nord…“.

Cristiano Ronaldo: Mendes lo offre di nuovo a Milan, Inter e Napoli

Mendes ha già da tempo iniziato il giro delle sette chiese, proponendo a destra e a manca il suo illustrissimo assistito. Dopo i no estivi di Milan, Inter e Napoli, è probabile che possa riprovarci ancora e sempre con questi tre club visto che CR7 ha come obiettivo quello di tornare a giocare la Champions League. Da escludere invece un tentativo con l’ex Juventus, dato che i bianconeri sono usciti ai gironi. Va detto che il suo futuro potrebbe essere ancora in Premier, al Chelsea di Todd Boehly che, fin dall’estate scorsa, ambisce a un super colpo mediatico. Di stamane poi la notizia del Newcastle del fondo saudita PIF, con prospettive di chiusura carriera proprio in Arabia Saudita, con un contratto stratosferico.