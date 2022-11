Conte tormenta Inzaghi: assalto imminente da 60 milioni

L’allenatore del Tottenham è pronto a tornare alla carica per un vecchio pallino di mercato che indossa la maglia nerazzurra

Scintille a distanza tra l’Inter e Antonio Conte. Come già accaduto negli ultimi mesi, il tecnico leccese è pronto a far partire un nuovo assalto per tentare di ‘scippare’ alla vecchia formazione uno dei suoi pupilli. Un colpo che il Tottenham aveva già progettato nei mesi scorsi e che aveva incontrato la solida resistenza del club nerazzurro.

Non è la prima volta che Conte torna a tormentare la sua ex Inter. Il tecnico leccese, da quando è sbarcato lo scorso anno sulla panchina del Tottenham, ha più volte avvicinato alcuni dei calciatori già allenati nel corso del biennio trascorso a Milano. Legato agli ‘Spurs’ da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, l’allenatore non ha ancora avviato le trattative per il rinnovo con la dirigenza inglese e potrebbe verosimilmente dire addio al termine della stagione.

Tanto, però, dipenderà dalle mosse che il Tottenham metterà a segno il prossimo gennaio. Il mercato degli ‘Spurs’ potrebbe infatti convincere Conte a siglare una volta per tutte l’atteso rinnovo a sei mesi dalla scadenza. Nello specifico, l’allenatore si aspetta degli innesti importanti soprattutto in difesa, reparto che ha evidenziato grosse lacune nel corso della prima parte di stagione.

Calciomercato Inter, Bastoni nel mirino del Tottenham: Conte ci riprova

Secondo quanto riportato nelle scorse ore da ‘Football Insider’, il Tottenham sarà uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato e ‘certamente’ consegnerà a Conte almeno uno tra i centrali indicati alla dirigenza per rinforzare la squadra. Tra i numerosi obiettivi sulla lista del tecnico leccese appare anche il nome di Alessandro Bastoni. Il difensore di proprietà dell’Inter era già stato avvicinato proprio dagli inglesi la scorsa estate.

Dopo aver deciso di comune accordo con il club nerazzurro di chiudere a qualsiasi proposta in entrata, l’ex Atalanta sarebbe tornato nei radar del Tottenham. La sua valutazione si aggira sui 55 milioni di euro, ma difficilmente l’Inter ascolterà offerte al di sotto dei 60 milioni. Con il rinnovo di Milan Skriniar ancora in ballo e un futuro in bilico di de Vrij, l’eventuale addio di un leader della difesa come Bastoni sarebbe un colpo durissimo per Simone Inzaghi.