Debutto scintillante, il Mondiale lo manda al Milan

Il Milan alla ricerca di un rinforzo per l’attacco, l’idea giusta può arrivare dal Mondiale: debutto scintillante, è pronto per i rossoneri

Occhi sul Mondiale per andare a scovare talenti sconosciuti o per avere la conferma che quelli conosciuti sono proprio quelli che servono.

Il Milan non si discosta da quello che fanno gli altri club. Pausa per i campionati ed allora testa al mercato ed un occhio in Qatar da dove può sempre arrivare l’idea giusta.

Quella che i rossoneri potrebbero aver avuto guardando le partite della seconda giornata della rassegna iridata. L’Inghilterra ha schiantato l’Iran 6-2, l’Olanda di Gakpo (nel mirino proprio dei rossoneri) ha avuto la meglio sul Senegal (2-0), mentre Usa e Galles si sono divisi la posta in palio. Proprio la gara serale ha messo in mostra una vecchia conoscenza dei milanisti. Il primo gol mondiale della Nazionale a stelle e strisce è stato realizzato, infatti, da Timothy Weah, figlio di George, indimenticato bomber del Milan. Quando l’attuale presidente della Liberia deliziava San Siro con i suoi gol, Timothy non era ancora nato (nascerà un mese dopo il trasferimento al Chelsea) ma ora potrebbe ripercorrere le orme del padre.

Calciomercato Milan, Weah il profilo perfetto per i rossoneri

Appena 22 anni, con il contratto in scadenza nel 2024, capace di giocare in qualsiasi posizione dell’attacco, Timothy Weah è il profilo perfetto per il Milan. Di proprietà del Lille, società amica dei rossoneri, l’attaccante statunitense potrebbe diventare un obiettivo per Maldini e Massara, alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo della squadra di Pioli.

Del resto il legame di Weah jr con la società che fu del padre è sempre stato sottolineato dallo stesso 22enne. “Il Milan fa parte della storia della mia famiglia – disse in un’intervista di qualche tempo fa -. Quando ero bambino c’era l’idea di giocare nelle giovanili rossonere poi le cose sono andate diversamente. Magari però al Milan arriverò lo stesso: nel calcio le cose cambiano velocemente”. E veloce è stato anche Weah a segnare il gol al suo debutto al Mondiale, quello che papà George non ha mai disputato. E proprio quel gol potrebbe stuzzicare il Milan per tornare a vedere un Weah scorrazzare sul prato di ‘San Siro’ con la maglia rossonera in dosso.