TV PLAY | Juventus già oltre Pogba: “50 milioni e si chiude”

Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista il francese ma, soprattutto, il suo potenziale sostituto. Ecco tutti i dettagli

La Juventus conta di avere finalmente a disposizione il ‘vero’ Pogba alla ripresa della stagione, cioè a gennaio. Finora il ritorno a Torino del francese è stato un assoluto flop, tra infortunio e operazione (in ritardo, dopo l’inutile terapia conservativa) non ha infatti collezionato nemmeno un minuto.

Ma i bianconeri rivedranno mai il Pogba di un tempo? Difficile rispondere, certo che in molti sono a dubitarlo considerato che il classe ’93 è già da tre anni che rende al di sotto del suo livello soprattutto perché alle prese con guai fisici. Anche la stessa Juve potrebbe non credere più di tanto nel Pogba di oggi e, per questo, andare alla ricerca di un sostituto.

In realtà sulla lista della spesa, non per gennaio come raccolto da Calciomercato.it, esiste già un nome che in teoria potrebbe raccogliere l’eredità del ‘Polpo’, vale a dire Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è da anni nei piani dei bianconeri, ma l’estate che verrà potrebbe essere quella giusta per il ‘matrimonio’ dato che il suo contratto con la Lazio scade a giugno 2024.

Calciomercato Juventus, colpo Milinkovic-Savic: “50 milioni e 5,5 milioni d’ingaggio”

“La Juventus è fortemente dietro a Milinkovic-Savic – ha confermato Marco Venditti, direttore di ‘Signora Mia’, a Calciomercato.it in onda su Tv Play – Il problema qual è? Contare sulla volontà del giocatore, ma allo stesso tempo vogliamo pensare ancora che Pogba sia un elemento all’altezza della situazione. Comunque con 50 milioni di euro prendi Milinkovic, dandogli 5,5 milioni di ingaggio all’anno più i bonus. Con la volontà del calciatore – aggiunge Venditti – spetta alla Juve decidere cosa fare quando tornerà Pogba per valutare le sue condizioni. Qualora il serbo dovesse arrivare alla Juventus, lo farebbe solamente nella finestra estiva di mercato“.