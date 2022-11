Blitz del Psg in Qatar: il Milan trema per Leao

Il club parigino ha messo nel mirino il forte attaccante in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2024

Stanno per entrare nel vivo i Mondiali di Qatar dopo i primi quattro incontri andati in scena negli ultimi due giorni. A rubare la scena è stata ovviamente l’Inghilterra, protagonista questo pomeriggio del primo match della seconda giornata con una goleada che non ha lasciato scampo all’Iran.

Non sono ancora scesi in campo, però, i due calciatori probabilmente più attesi del torneo dopo l’infortunio di Karim Benzema, vale a dire Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Per quanto riguarda il 10 argentino bisognerà attendere domattina, quando alle 11.00 la selezione ‘albiceleste’ farà il suo esordio contro l’Arabia Saudita. Per il Portogallo di CR7, invece, il primo match verrà giocato giovedì 24 novembre alle 17.00.

Cristiano e Messi non sono però i due soli calciatori coi riflettori puntati durante i Mondiali. Ci sarà infatti parecchia curiosità anche intorno ad altri protagonisti annunciati come Neymar, Vinicius o Rafael Leao. Questi ultimi due, oltre a dover trascinare rispettivamente Brasile e Portogallo, sono al centro di un’indiscrezione di calciomercato che vede la regia interessata del Paris Saint Germain.

Calciomercato Milan, il Psg piomba su Vinicius: tentazione Leao per il Real Madrid

Ad accomunare i due attaccanti, oltre all’enorme talento innato, è un dettaglio contrattuale: sia Leao che Vinicius non hanno infatti rinnovato sino a questo momento i rispettivi accordi con Milan e Real Madrid in scadenza il 30 giugno 2024. Secondo le ultime informazioni riprese da ‘El Nacional’, in occasione dei Mondiali di casa il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi vorrebbe allacciare i primi rapporti con l’entourage di Vinicius per cercare di ‘scippare’ il brasiliano al rivale Florentino Perez.

Qualora l’ossessione del proprietario quatariota dovesse prender forma, a quel punto il Real Madrid potrebbe tornare su uno dei grandi obiettivi fissati sulla propria agenda di mercato. E qui entra in gioco proprio Rafa Leao, calciatore indicato da Carlo Ancelotti come possibile innesto per il futuro. Tanto dipenderà però dai prossimi mesi quando il Milan, una volta conclusi i Mondiali, tornerà a discutere con il suo entourage per avanzare le trattative per il maxi rinnovo.