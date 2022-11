L’Inter mette nei guai il Milan: addio a sorpresa

L’Inter accelera e mette nei guai il Milan: l’intreccio che toglie i big a Pioli e regala un nuovo rinforzo ai nerazzurri

Intrecci di mercato, operazione che si intersecano e fanno sorridere una squadra e ‘tremare’ l’altra. Il calciomercato è ormai già partito, approfittando dei Mondiali e della pausa dei campionati per prendersi la scena.

Così tutti i club sondano il terreno per possibili operazioni tra gennaio e la prossima estate. Lo fa l’Inter che deve rinforzare un attacco che in questa prima parte di stagione si è retto su Dzeko (36 anni e contratto in scadenza) e non ha potuto contare su Lukaku (tra l’altro a Milano solo in prestito). Due buoni motivi per andare a caccia di un attaccante, meglio se a costo contenuto per far quadrare anche i conti. Una condizione che Marcus Thuram rispetta in pieno. Il francese è in scadenza di contratto al Borussia Moenchengladbach e potrebbe essere ceduto già in inverno a fronte di una cifra non eccessiva (si parla di circa dieci milioni di euro).

Anche per questo il suo nome fa gola a tanti e tra questi c’è anche il Marsiglia. Il club transalpino è alla ricerca di un attaccante e ha pensato al 25enne nato a Parma. L’Olympique però è dietro all’Inter ed è per questo che potrebbe virare su un altro calciatore.

Calciomercato Milan, l’Inter inguaia Maldini

Stando a quanto riporta ‘mediafootmarseille.fr’, infatti, all’interno del Marsiglia c’è un nome che torna spesso nei discorsi per la prossima stagione. Si tratta di Oliver Giroud, anche lui in scadenza di contratto con il Milan a fine stagione. Il bomber, attualmente impegnato con la Francia ai Mondiali, ha finora trascinato i rossoneri con le sue reti ma il rinnovo non è ancora arrivato.

Ecco che il Marsiglia, capito che arrivare a Thuram non è operazione semplice, potrebbe provare l’assalto all’ex Chelsea, soffiandolo gratis proprio al Milan. Un intreccio che vedrebbe quindi l’Inter avere un attaccante in più e i rossoneri dover rinunciare a quello che da un anno a questa parte è il 9 titolare di Pioli. Uno scenario non piacevole ma ancora lontano dall’essere concreto. Per il Milan c’è tutto il tempo per allontanarlo in maniera netta.