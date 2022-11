Calciomercato Milan e Inter, intreccio Ronaldo con Leao e Lautaro

Milan e Inter al centro di un mega intreccio di mercato, anche Leao e Lautaro Martinez coinvolti insieme a Cristiano Ronaldo: cosa succede

Le prossime settimane saranno senza dubbio molto importanti per il futuro di Rafael Leao, che proverà a ritagliarsi un ruolo da protagonista ai Mondiali in Qatar. E, conseguentemente, potrebbe diventarlo sul mercato, dove di lui si parla già molto in ottica futura.

L’attaccante può prendersi la scena con un Portogallo che arriva alla rassegna iridata con una squadra di tutto rispetto e con ambizioni fondate. E l’interesse delle big sul giocatore del Milan potrebbe rinfocolarsi in caso di grandi prestazioni sul palcoscenico internazionale. La situazione contrattuale del talento lusitano è nota: come raccontato da Calciomercato.it, l’ultimo summit a casa Milan ha lasciato in bilico i discorsi per il rinnovo, con l’apertura di Leao non sufficiente per arrivare a un accordo. Il dossier verrà ripreso giocoforza da Natale in poi, al termine del Mondiale. Con scenari che iniziano già da ora a farsi piuttosto intricati e un intreccio che può coinvolgere anche Cristiano Ronaldo e Lautaro Martinez.

Leao, Lautaro, Cristiano Ronaldo: tris di nomi per il dopo Benzema

Riflettori puntati, in casa Real Madrid, sulle condizioni di Karim Benzema. L’attaccante francese, fresco vincitore del Pallone d’Oro, ha dovuto incassare la doccia fredda dell’esclusione dai Mondiali per infortunio. Un nuovo stop che preoccupa molto i ‘Blancos’. In questa stagione, il centravanti ha già saltato 9 gare su 21 per problemi fisici e a questo punto la sua tenuta apre interrogativi da sciogliere. Stando a quanto riportato da ‘Sport’, il Real prova a correre ai ripari sia nell’immediato, che a giugno. Per gennaio, potrebbe esserci un clamoroso ritorno di Cristiano Ronaldo, che ha mantenuto ottimi rapporti con Florentino Perez e dopo la separazione, ormai imminente, dal Manchester United, potrebbe legarsi di nuovo ai ‘Blancos’. Intanto, per il futuro, si seguono con attenzione proprio Leao e Lautaro Martinez, profili molto graditi ad Ancelotti. Sia il portoghese che l’argentino, nel corso dei Mondiali, verranno monitorati scrupolosamente, in vista di un assalto estivo: difficile pensare di strapparli a Milan e Inter in inverno.