Via dal Milan dopo sei mesi: è la carta per battere la Juventus

Il Milan ha la carta giusta per anticipare Juventus e Roma: subito via per il colpo a gennaio per i rossoneri

Ha chiuso la prima parte di stagione al secondo posto, staccato di otto punti dal Napoli, ma non tutto è filato liscio nel Milan di Stefano Pioli.

I campioni d’Italia hanno avuto un rendimento simile a quello dello scorso anno e anche i calciatori che hanno dato il contributo maggiore facevano già parte della rosa rossonera la stagione scorsa.

Questo perché i nuovi acquisti non hanno avuto un impatto importante. Da Origi a de Ketelaere, il Milan non ha potuto sfruttare al massimo le potenzialità dei nuovi acquisti, tra infortuni e problemi di adattamento. Tra chi non ha convinto in pieno c’è anche Yacine Adli che ha collezionato appena 114 minuti complessivi nelle quattro volte (tutte in Serie A) in cui Pioli ha deciso di mandarlo in campo. Una situazione che fa pensare al centrocampista franco-algerino come un potenziale partente nel mercato di gennaio, quanto meno per trovare minutaggio e avere la possibilità di dimostrare il suo valore. Proprio Adli potrebbe essere la carta da giocarsi per il Milan per sbaragliare la concorrenza di Juventus e Roma.

Calciomercato Milan, Adli per battere Juve e Roma

I rossoneri, infatti, già a gennaio potrebbero tornare sul mercato per puntare su un rinforzo a centrocampo. Il nome buono è quello di Houssem Aouar, 24 anni, in scadenza di contratto con il Lione a fine stagione. Di rinnovo, al momento, non se ne parla con il calciatore che sembra essere intenzionato a provare una nuova avventura, sfruttando la possibilità di accasarsi a zero e scegliere la nuova squadra in massima libertà.

Il Lione però potrebbe anche decidere di anticipare il suo addio, provando a racimolare qualcosina. Qui tornano in scena il Milan e Adli: stando a quanto riferito da ‘Sportmediaset.it’, infatti, i rossoneri potrebbero mettere sul piatto proprio il prestito dell’ex Bordeaux per anticipare l’arrivo di Aouar già a gennaio. Uno scenario che potrebbe far gola al Lione e che metterebbe fuori gioco sia Juventus che Roma, altri due club italiani interessati all’acquisto del 24enne di Lione.