Dal Mondiale alla Serie A a costo zero: il colpo è già deciso

Dal Mondiale in Qatar alla Serie A da parametro zero in estate: il sondaggio di Calciomercato.it sul prossimo colpo a zero

Oggi è ufficialmente iniziato il Mondiale in Qatar, in quella che è una speciale edizione invernale della competizione, con la stagione dei club che è stata interrotta a metà. Come ogni volta, il Mondiale sarà una grande vetrina anche in chiave calciomercato.

Ogni volta la Coppa del Mondo cambia il destino di diversi calciatori, lanciando delle future stelle e anche delle straordinarie meteore. In particolare, diversi dei protagonisti della competizione iniziata nella giornata di oggi in Qatar potrebbero andare in scadenza di contratto al termine della stagione, tramutandosi in colossali occasioni a zero. Anche per i club di Serie A, infatti, si potrebbe andare incontro a grandi affari: il colpo prediletto è già stato deciso.

Sondaggio CM.IT | Dal Mondiale alla Serie A: Asensio è l’uomo giusto

Come ogni giorno sul canale Telegram di Calciomercato.it abbiamo sottoposto ai nostri lettori un sondaggio: protagonisti della domanda odierna sono stati quei giocatori presenti al Mondiale in Qatar che potrebbero muoversi a zero a fine stagione. Abbiamo chiesto ai nostri lettori chi vorrebbero vedere in Serie A nella prossima stagione. A sbaragliare la concorrenza è stata la candidatura di Marco Asensio, che ha centralizzato il 44% delle preferenze del pubblico. Lo spagnolo in passato è stato accostato a Juventus e Milan, con il club meneghino che potrebbe essere molto utile a Stefano Pioli.

Al secondo posto del sondaggio si posiziona Marcus Thuram, una delle possibili occasioni più ghiotte della prossima estate. Il figlio d’arte, ha raccolto il 29% dei voti: il suo contratto con il Borussia Monchengladbach terminerà il prossimo 30 giugno e il rinnovo non sembra essere vicino al momento. Completa il podio Youri Tielemans, tra i possibili protagonisti con la maglia del Belgio e possibile parametro zero di lusso in estate: 17% delle preferenze per lui. Infine, chiude il sondaggio all’ultimo posto Ikay Gundogan: il tedesco si prende solamente il 10% dei voti. Da Pep Guardiola alla Serie A, Gundogan potrebbe rappresentare una super occasione per i club italiani. Insomma, queste sono alcune delle più illustri occasioni a zero che potrebbero mettersi in mostra in questo Mondiale.