“Se si presenta l’occasione”: cessione Milinkovic, c’è la conferma

Sergej Milinkovic-Savic resta uno dei nomi più caldi in ottica mercato: dalla Lazio arriva la sentenza sul suo futuro

E’ uno dei nomi caldi del calciomercato. Sergej Milinkovic-Savic, ormai da qualche anno, sembra destinato a lasciare la Lazio ad ogni sessione di mercato. Finora però nessuno si è mai presentato con la somma sufficiente a fare dire sì a Claudio Lotito.

Ora però le cose potrebbero cambiare visto il contratto in scadenza nel 2024. Il club capitolino, senza rinnovo, potrebbe cederlo la prossima estate. La Juventus è una delle società interessate anche se, come raccontato da Calciomercato.it, a gennaio non proverà a prenderlo, puntando all’acquisto di un calciatore più giovane e con ingaggio sotto i tre milioni di euro.

Intanto di Milinkovic-Savic ha parlato ai microfoni di ‘Mozzartsport’ il suo compagno di squadra Marusic, soffermandosi anche sulla questione mercato.

Milinkovic-Savic, parla Marusic: “Non creerà problemi”

A ‘Mozzartsport’ Marusic ha affermato: “Ogni anno viene detto che può lasciare la Lazio per andare in un club più grande e ogni anno gioca meglio. E’ il centrocampista con più gol nella storia della società, lui domina la Serie A”.

Sulla possibile cessione ha affermato: “Se si presenta l’occasione, avviene. Altrimenti resterà qui e giocherà ancora meglio. Non ha mai detto nulla al riguardo. Dal punto di vista di un giocatore, credetemi, non è facile ma a lui questo non importa. Ogni anno se ne parlava, arrivavano offerte ma lui lasciava decidere al club. Non è uno che creerà problemi se la Lazio decidesse di vendere. Non permetterebbe che il club non guadagni qualcosa. Secondo me è corretto. E’ anche vero che il club gli ha fatto nuovi contratti, ma se li è meritati”. Resta da vedere se ne arriverà un altro contratto con prolungamento della scadenza fissata al 30 giugno 2024 oppure l’offerta che, dopo tanto parlare, lo porterà via dalla Lazio.