Anticipo bianconero: mega offerta a gennaio e firma anti Inter

L’Inter punta ad un grande colpo da confezionare a gennaio, ma la grande offerta arriva dai bianconeri: può firmare

Con la gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador è iniziato ufficialmente il Mondiale, con la relativa sosta per i campionati nazionali, compresa la Serie A. I club italiani sono già al lavoro per la ripresa e per il calciomercato: uno degli obiettivi dell’Inter rischia di essersi complicato.

In questa sosta Mondiale, dirigenti come Marotta e Cherubini non si fermano e accelerano le operazioni per rinforzare il proprio club. In particolare, da gennaio si apre la possibilità di firmare tutti quei giocatori che al termine della stagione possono liberarsi a parametro zero. Una categoria di affari a cui i dirigenti di Juventus ed Inter sono particolarmente sensibili. Tra i giocatori in scadenza al prossimo 30 giugno, ce n’è uno che ha catturato l’attenzione delle due società italiane: Marcus Thuram. Per il figlio d’arte, però, sarebbe in arrivo una grande offerta.

Calciomercato Juventus e Inter, si complica Thuram | Il Newcastle pronto a mettere il carico

Da settimane uno dei nomi più gettonati sui rotocalchi di mercato è quello di Marcus Thuram. E il motivo è piuttosto semplice: il suo contratto con il Borussia Monchengladbach andrà in scadenza il prossimo 30 giugno, con le trattative per il rinnovo di contratto che non sembrano riuscire a decollare. La possibilità di muoversi a parametro zero apre moltissimi scenari al figlio d’arte, rendendolo una delle più grandi occasioni presenti sul mercato europeo. Ovviamente, anche club italiani come Inter e Juventus sono molto attirati dalla possibilità di ingaggiarlo a costo zero.

Secondo quanto riportato dal ‘Sun’, il Newcastle sarebbe intenzionato a presentare una grande offerta all’entourage di Marcus Thuram a gennaio, così da bloccarlo e ingaggiarlo in vista dell’estate. L’irruzione di un club come quello inglese rischia di mettere in grandissima difficoltà le italiane, che non possono garantire lo stesso emolumento al figlio di Lilian. Il Newcastle ha una delle proprietà più ricche sul panorama europeo, oltre al fatto che può offrire anche di giocare nella vetrina più prestigiosa d’Europa: la Premier League. Se dovesse concretizzarsi questa grande offerta, Juve e Inter potrebbero essere costrette a dire addio a Thuram.