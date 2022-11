Doppio affare lampo, Inter travolta: gode solo la Juve

Calciomercato Juventus, l’intreccio con l’Inter che cambia tutto: hanno già scelto il sostituto. Nerazzurri KO.

Nella sessione invernale di calciomercato ormai sempre più vicina la Juventus vuole piazzare almeno un colpo. L’obiettivo primario di Cherubini è rinforzare le corsie laterali: con Alex Sandro ormai sempre più lontano dal rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023, i bianconeri stanno scandagliando il terreno alla ricerca di soluzioni intriganti.

Non sono pochi i nomi sul tavolo della “Vecchia Signora”. Se per la corsia destra le piste più calde portano ad Odriozola e Karsdorp, sulla fascia sinistra il nome più chiacchierato è quello di Grimaldo, legato al Benfica da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Lo spagnolo da tempo ha cominciato a guardarsi intorno, per capire la bontà di eventuali piste alternative. Il pressing della Juve è costante, e potrebbe far saltare il banco nel corso delle prossime ore. Le “Aquile” hanno provato a convincere l’esterno mancini ad accettare la proposta di rinnovo, ma per adesso non si sono create le condizioni giuste per la fumata bianca risolutrice. E così, occhio al possibile intreccio Juve-Inter.

Calciomercato Juventus, intreccio con l’Inter: Grimaldo innesca il domino

Secondo quanto riferito dal Portogallo, e più nello specifico da bolanarede.pt, il Benfica starebbe sondando profili alternativi a quelli di Grimaldo. I lusitani non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui l’esterno dovesse decidere di cambiare aria, ed hanno inserito nella propria lista dei desideri quel Borna Sosa al quale potrebbe pensare anche l’Inter.

Quello del Benfica, al momento, è solo un sondaggio esplorativo che però potrebbero rivelarsi foriero di possibili sviluppi nel corso delle prossime settimane, innescando un importante effetto domino. A quel punto la Juve avrebbe campo libero per Grimaldo, con l’Inter che invece dovrebbe guardarsi dall’inserimento del Benfica per Sosa. I nerazzurri, infatti, potrebbero privarsi di Robin Gosens, la cui permanenza in nerazzurro è tutt’altro che scontata. L’ex Atalanta – chiuso dall’esplosione di Dimarco – è finito nuovamente al centro di diversi rumours di mercato. L’opzione Bundesliga non è affatto da trascurare.