Roma trema: il grande ex paga la clausola di Dybala

Roma trema: il grande ex può pagare la clausola di Paulo Dybala. Nuovi rumors sull’attaccante argentino, l’indiscrezione e tutti gli aggiornamento

È iniziata l’avventura Mondiale dell’Argentina di Lionel Scaloni e di Paulo Dybala. L’attaccante è rientrato in tempo con la Roma per staccare il pass per il Qatar. Un appuntamento che rappresenta anche una grande vetrina, la più importante di tutte per i calciatori.

Come noto, il contratto firmato dall’ex numero 10 della Juventus prevede una clausola rescissoria di circa 20 milioni di euro. Una cifra contenuta che non lascia tranquilli i tifosi e l’ambiente giallorosso. Nel frattempo, Mourinho si tiene stretto l’argentino: “Abbiamo della qualità e limitazioni, quando Dybala non gioca per esempio. Quanti punti avremmo avuto di più con Paulo in campo. Abbiamo saltato anche delle partite senza Pellegrini e lui, la squadra ha bisogno di tutti”. E ancora: “Nel suo caso il talento è a disposizione per la squadra, non è isolato dal resto dei compagni. Anche in fase difensiva fa un lavoro straordinario. Non viene da una storia facile a livello di infortuni, ma sta crescendo. Forse anche Scaloni ci deve una bottiglia di vino per festeggiare un top player in più per lui in vista del Qatar. Lui è un top”. Contro il Torino è stata definitivamente palesata la Dybala-dipendenza della Roma, e gli ultimi rumors provenienti dalla Spagna iniziano a spaventare i tifosi. Il grande ex starebbe infatti pensando al centravanti in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, Real Madrid pronto a pagare la clausola di Dybala: l’indiscrezione

Secondo quanto riportato da ‘dondiario.com’, la Roma potrebbe perdere Dybala dopo solo una stagione a causa della bassa clausola rescissoria dell’argentino: i 20 milioni di euro pattuiti, infatti, fanno gola al Real Madrid campione d’Europa in carica dell’ex giallorosso Carlo Ancelotti. I Blancos, più volte accostati all’argentino nelle passate sessioni di calciomercato, potrebbero tornare alla carica per strappare l’ex Juve a Mourinho. La cifra non spaventa affatto il ricco club spagnolo e Florentino Perez. Potrebbe essere Dybala il sostituto di Asensio in casa Real Madrid.