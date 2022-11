Cuadrado, Rabiot, Paredes (e Alex Sandro): quattro spine per la Juve a gennaio

Focus sulle prossime mosse di calciomercato dei bianconeri. La sosta Mondiale servirà a confrontarsi per arrivare a definire una strategia

Qualche spina nel 2023 della Juventus c’è. E bisognerà capire come il club bianconero deciderà di gestire quelle situazioni un po’ complesse in rosa. Ci sono da affrontare le scadenze giugno 2023 di Cuadrado, Rabiot e Alex Sandro. O il futuro di Paredes che evidentemente ad Allegri piace poco. Insomma un quadro che andrà a delinearsi da qui ai prossimi mesi e per il quale questa sosta Mondiale servirà a confrontarsi per arrivare a definire una strategia.

Iniziamo da Cuadrado, con il quale il livello di relazione interpersonale giocatore-club non è esattamente al massimo. Prima che iniziasse l’ultima stagione del colombiano c’era stata la possibilità di sedersi e trovare un’intesa per andare avanti insieme: una sorta di opzione a favore del giocatore per rinnovare alle cifre del suo attuale contratto per un anno. La società aveva provato ad impostare un discorso diverso, a più lunga scadenza ma con un ingaggio spalmato. Il giocatore però ha respinto quella offerta e ora bisognerà capire se capiterà un’occasione per cederlo a gennaio o se diventerà inevitabile arrivare a giugno e dirsi addio. Non sembrano davvero esserci altre strade.

Piuttosto incartata anche la situazione riferita ad Adrien Rabiot. Si sa che per trovare una qualsiasi intesa su quel fronte bisognerà accontentare la mamma manager del giocatore, impresa faraonica per chiunque (chiedere a Psg e United che si sono passate). In più mettiamoci che la prima parte di stagione del francese in bianconero è andata bene o molto bene e che di mezzo ci sarà un Mondiale. Se il centrocampista dovesse continuare su questa scia e uscire dal Qatar in modo importante e favorevole, molto facile che la decisione, vista dalla parte del ragazzo e della mamma, sarà quella di andare a scadenza e salutare per capitalizzare al massimo il nuovo contratto. Fino a che si è provato a parlare di rinnovo con la Juve, Rabiot non è sceso troppo sotto la richiesta dei dieci milioni a stagione, una cifra che i bianconeri non contemplano.

Calciomercato Juventus, Alex Sandro può salutare a gennaio. E Paredes…

Più fluida la situazione attorno ad Alex Sandro (se arrivasse una offerta verrebbe presa in considerazione). Mentre bisogna poi capire cosa accadrà con Paredes: l’argentino e Allegri evidentemente non si sono trovati, la Juve ha un accordo con il Psg che a certe condizioni (top secret quali) contempla anche la trasformazione del diritto di riscatto in obbligo. Paredes sta già giocando poco e con il ritorno di Pogba lo farà ancora meno. Ecco perché se maturasse da pare sua la richiesta di andare via a gennaio il discorso diventerebbe di attualità e andrebbe affrontato, diversamente si rischia uno stand by non si sa quanto redditizio per la Juventus.