Un altro Higuain: il Napoli trema, tradimento da 50 milioni

Il Napoli sta dominando la Serie A, diversi i gioielli in vetrina nell’undici partenopeo. Pericolo Juventus per un big di Spalletti

Il Napoli vola in campionato e in Champions League, con la squadra allenata da Luciano Spalletti assoluta protagonista di questa prima parte di stagione.

Gli azzurri hanno staccato il pass per li ottavi in Europa davanti al Liverpool, mentre in Serie A hanno fatto il vuoto con il Milan – prima inseguitrice – già distante otto lunghezze in classifica. Tanti i gioielli in vetrina nell’undici di Spalletti, dove a fare la voce grossa al momento sono stati Kvaratskhelia e Osimhen. Ma non solo. A stupire anche Min-jae Kim, colonna della difesa del Napoli e recentemente eletto anche miglior giocatore del mese della Serie A. Il difensore sudcoreano si sta contraddistinguendo come uno dei migliori centrali del campionato italiano e internazionale, mettendo subito in mostra tutte le sue qualità.

Sbarcato in estate per 18 milioni di euro dal Fenerbahce, Kim era arrivato un po’ tra lo scetticismo generale in quel del ‘Maradona’ considerando anche l’onere di rimpiazzare al centro della retroguardia partenopea un top del calibro di Koulibaly, accasatosi al Chelsea. Il classe ’96 ha risposto però subito con i fatti e premiato la bontà dell’investimento operato dal Ds Giuntoli e da tutta la dirigenza del Napoli. Gli azzurri del patron De Laurentiis lo hanno strappato a diverse società del vecchio continente e in Italia anche l’Inter aveva messo gli occhi sul sudcoreano dopo aver fallito l’assalto a Bremer.

Calciomercato Juventus, Kim incanta: nuovo sgarbo al Napoli

Le prestazioni di Kim non stanno ovviamente passando inosservate e presto potrebbero arrivare delle offerte più che allettanti per strapparlo alla corte di Spalletti. La Premier League in particolare guarda con interesse all’ex Fenerbahce: Brighton, Fulham, Manchester United e il Tottenham della coppia Paratici-Conte avrebbero messo nel mirino il giocatore come riporta su Twitter il giornalista Ekrem Konur. Ai club inglesi, inoltre, si aggiungerebbe la Juventus, già vigile nei mesi scorsi su Kim. La dirigenza della Continassa sarebbe rimasta colpita dalle prestazioni del 26enne centrale e lo avrebbe messo sulla lista degli acquisti per rinforzare la difesa, visto anche il rendimento in fase calante di capitan Bonucci.

Da escludere, però, un’addio di Kim a gennaio, con De Laurentiis che non si priverà assolutamente del suo baluardo difensivo a stagione in corso. Diversi invece potrebbero essere i discorsi a fine campionato, anche se per strappare il sudcoreano al Napoli servirà davvero un’offerta monstre non inferiore ai 50 milioni di euro della clausola rescissoria valida solo per l’estero. La Juve sogna un altro sgarbo ‘alla Higuain‘ nei confronti del Napoli, con il bomber argentino scippato a De Laurentiis grazie alla clausola da 94 milioni nell’estate 2016. Difficilmente, però, il presidente partenopeo ascolterà eventuali offerte dei rivali bianconeri.